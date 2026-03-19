Șefa diplomației UE contestă legalitatea intervenției SUA în Iran: „Nu știm care sunt obiectivele acestui război”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat joi, înaintea summitului de la Bruxelles, că intervenția SUA în Iran nu are bază în dreptul internațional și că obiectivele acestui război rămân neclare. În acest context, Uniunea Europeană nu este dispusă să desfășoare o misiune militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Nu știm care sunt obiectivele acestui război. Și, de asemenea, nu există o bază în dreptul internațional. Dacă ne gândim la utilizarea forței, există două cazuri: unul este autoapărarea, iar celălalt este în baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU, însă în acest moment nu există așa ceva”, a spus Kallas înainte de a intra la summit.

Din acest motiv, Uniunea Europeană nu este dispusă să desfășoare o misiune militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a mai spus Kallas, precizând însă că există discuții în curs cu Națiunile Unite pentru a găsi o soluție mai amplă.

„Ceea ce este important este că, pentru toți din Uniunea Europeană, vrem să vedem sfârșitul acestui război. Vedem cu siguranță haosul pe care îl provoacă în Orientul Mijlociu, dar și implicațiile pe care le are pentru restul lumii”, a spus Kallas, referindu-se la exporturile de energie și îngrășăminte.

„Lucrăm cu partenerii noștri din Golf, dar și cu Egiptul și Iordania, pentru a găsi o soluție prin care părțile să poată pune capăt acestui război”, a mai spus ea.

Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru un summit cu o agendă încărcată, care s-ar putea prelungi până vineri, transmite Euronews.

Printre cele mai sensibile subiecte se numără veto-ul Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, consecințele în creștere ale războiului din Orientul Mijlociu și prețurile ridicate la energie, care continuă să afecteze economia europeană.

Citește și Gazele se scumpesc brusc în Europa după atacul asupra celui mai mare complex de GNL din lume situat în Qatar

