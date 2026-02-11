Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani și ruși, europenii fiind consultați din când în când. Însă oficialii europeni afirmă că nu poate exista un acord de pace fără ei, arată Reuters, care citează declarațiile lui Kallas.

„Toți cei prezenți la masa negocierilor, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este nevoie de acordul europenilor”, a declarat Kallas unui grup de reporteri ai agențiilor de știri, la Bruxelles. „Iar pentru asta, avem și noi condiții. Și nu ar trebui să impunem aceste condiții ucrainienilor, care au fost deja supuși unei presiuni enorme, ci rușilor.”

Lista, prezentată guvernelor UE în următoarele zile

Kallas a declarat că va propune o listă guvernelor statelor membre UE în următoarele zile. Întrebată ce ar putea include lista, ea a menționat returnarea tuturor copiilor ucraineni răpiți în timpul războiului și limitarea forțelor armate ruse.

Oficialii europeni spun că au pârghii de influență, cum ar fi aproximativ 210 miliarde de euro (n.r. 250 miliarde de dolari) din activele rusești înghețate în Europa, care ar putea face parte din orice acord.

Majoritatea țărilor europene au urmărit o politică de izolare diplomatică a Rusiei de la invazia Ucrainei în 2022. Însă unele s-au pronunțat în ultimele luni în favoarea discuțiilor directe cu Moscova, în parte deoarece sunt reticente față de discuțiile ample dintre oficialii americani și ruși.

Emmanuel Bonne, principalul consilier în politica externă al președintelui francez Emmanuel Macron, a vizitat Moscova săptămâna trecută pentru discuții cu oficialii ruși.

Unii oficiali europeni au sugerat numirea unui trimis al UE pentru a conduce discuțiile cu Rusia. Însă Kallas a afirmat că este important ca blocul să decidă mesajele pe care le va transmite Moscovei înainte de a lua în considerare o astfel de numire.

„Dacă nu luptăm pentru nimic, nu are rost să stăm la masa negocierilor”, a spus Kallas. „Este important să discutăm ce concesii trebuie să obținem din partea Rusiei pentru a avea o pace durabilă.”

Editor : C.A.