Șefa Euroclear, custodele belgian al activelor rusești înghețate, critică planul UE de a folosi banii Moscovei

Șefa Euroclear, instituția belgiană care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în UE, avertizează că folosirea acestor fonduri pentru un împrumut masiv destinat Ucrainei ar putea compromite negocierile de pace și ar pune în pericol stabilitatea financiară europeană.

Activele statului rus înghețate în UE sunt mai potrivite ca monedă de schimb pentru obținerea păcii în Ucraina decât pentru finanțarea unui împrumut de 165 de miliarde de euro pentru reparații destinat Kievului, potrivit directoarei executive a Euroclear.

„În acest moment, ar fi mai bine ca banii să fie folosiți pentru negocierile de pace, decât să se creeze o structură juridică extrem de complexă și riscantă și apoi să se piardă această pârghie în discuții”, a declarat Valérie Urbain pentru postul belgian VRT, vineri.

Comentariile lui Urbain vin după propunerea Comisiei Europene privind un împrumut pentru reparații, prezentată miercuri, cu două săptămâni înainte de summitul liderilor UE de la Bruxelles, scrie Politico.

Fondurile de război ale Ucrainei ar urma să se epuizeze în aprilie, iar liderii trebuie să decidă dacă vor utiliza banii sancționați ai Kremlinului pentru a asigura supraviețuirea Kievului sau dacă vor susține efortul de război cu bani de la contribuabili.

Trimisul SUA Steve Witkoff a sugerat ca aceleași active să fie folosite în schimb pentru eforturile de reconstrucție conduse de americani, odată ce se va ajunge la o încetare a focului. Statele Unite ar lua „50 la sută” din profitul acestei activități, potrivit unui plan inițial de pace în 28 de puncte, criticat dur de europeni pentru că avantajează Moscova și ulterior înlocuit cu un plan revizuit, care oricum nu pare să câștige tracțiune la Kremlin.

Belgia avertizează asupra riscurilor și cere garanții financiare

Guvernul belgian, condus de naționalistul flamand Bart De Wever, se teme că împrumutul pentru reparații ar putea declanșa represalii rusești. De Wever cere capitalelor UE să ofere garanții financiare care să poată fi activate pe loc în cazul în care Moscova ar reuși să recupereze fondurile.

Euroclear, depozitarul financiar cu sediul la Bruxelles, are și el un interes direct în negocieri, deoarece deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate. Riscurile financiare asociate legării acestor active de împrumutul pentru reparații sunt prea mari, a adăugat Urbain. O potențială falimentare a Euroclear din cauza inițiativei ar „afecta atractivitatea pieței europene” și ar avea impact asupra pieței financiare globale.

Comisia a declarat că propunerile sale abordează majoritatea preocupărilor Belgiei și ale Euroclear. De Wever nu este convins. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit vineri cu premierul belgian pentru a încerca să-l convingă.

