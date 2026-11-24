Europa se confruntă cu un val tot mai intens de amenințări hibride, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, și trebuie să-și accelereze urgent pregătirile militare pentru a le face față, a avertizat generalul Seán Clancy, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, într-un interviu acordat pentru Euronews.

Generalul Seán Clancy, președintele Comitetului Militar al UE, a declarat că proliferarea atacurilor asimetrice reprezintă principala sa preocupare în materie de securitate, făcând referire la incidentele din Polonia, Danemarca și Germania.

„Principala preocupare este extinderea și intensificarea amenințărilor hibride”, a declarat el. „Am observat acest fenomen în special în ultimele șase până la douăsprezece luni, din regiunea Mării Baltice până la Marea Neagră.”

Avertismentul său vine după un nou weekend de atacuri rusești asupra Ucrainei, într-un moment în care guvernele europene sunt tot mai îngrijorate de actele de sabotaj, incursiunile dronelor și alte forme de război hibrid.

Clancy a afirmat că aceste amenințări urmăresc să destabilizeze nu doar Ucraina, ci și democrațiile europene în ansamblu. „De aceea, capacitatea de reacție și pregătirea se află în centrul strategiei UE”, a explicat el. „Cu cât statele membre pot acționa mai repede împreună într-o situație de criză, cu atât cresc șansele de a o ține sub control.”

Reuniune a șefilor armatelor europene

Șefii armatelor europene se vor reuni miercuri, la Bruxelles, pentru a evalua nivelul de pregătire a apărării continentului. Ucraina și Coaliția de Voință se vor afla printre principalele subiecte de pe agendă.

Clancy a recunoscut că persistă provocări uriașe, în special în ceea ce privește creșterea stocurilor de armament, dezvoltarea capacității de producție a industriei de apărare și posibilitatea de a susține operațiuni militare pe termen lung.

„Suntem într-o poziție mai bună decât înainte. Dar trebuie să ne mișcăm mai repede și să accelerăm pregătirile”, a declarat generalul. „Europa își intensifică eforturile. Se implică tot mai mult. Reducem decalajele.”

Cu toate acestea, Europa rămâne puternic dependentă de Statele Unite pentru o serie de capacități militare esențiale, inclusiv apărarea antiaeriană, realimentarea aeronavelor în aer și alte forme de sprijin strategic.

Clancy a respins temerile potrivit cărora reevaluarea de către Washington a prezenței sale militare în Europa ar putea submina securitatea continentului, insistând că orice tranziție va fi gestionată în comun.

Parteneriatul transatlantic, a spus el, este „fără nicio îndoială, cea mai importantă relație a noastră și va rămâne astfel, atât în prezent, cât și în viitor”.

Întrebat dacă Europa s-ar putea apăra împotriva Rusiei fără sprijinul american, Clancy și-a exprimat încrederea în forțele armate europene. „Suntem pregătiți să apărăm și să asigurăm securitatea Europei”, a declarat el, subliniind însă că NATO rămâne, în ultimă instanță, responsabilă pentru apărarea colectivă a continentului.

Editor : M.I.