Șeful de cabinet al lui Zelenski trebuie să plătească o amendă după ce a încălcat legea privind limba ucraineană. Ce a făcut Budanov

Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a vorbit în limba rusă în calitate oficială și a fost obligat să plătească o amendă pentru acest lucru, a anunțat sâmbătă pe Facebook comisarul pentru protecția limbii de stat, Olena Ivanovska, fără a-l menționa explicit pe Budanov, relatează dpa.

Ea a scris că acuzatul a recunoscut fapta și că va plăti amenda până la termenul stabilit. Pentru primele abateri, Legea privind limba ucraineană prevede amenzi cuprinse între 3.400 și 8.500 de grivne (75–187 dolari).

Budanov nu a făcut niciun comentariu.

Ivanovska a făcut însă referire la incidentul în care șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a început să vorbească în rusă.

Luni, câteva sute de persoane au protestat în fața unei închisori militare improvizate dintr-o suburbie a orașului Kiev. Aceștia bănuiau că Garda Națională îi maltrata pe dezertorii reținuți acolo. Incidentul a atras atenția comunității internaționale.

Sistemul judiciar ucrainean anchetează dacă personalul militar și-a depășit atribuțiile. Totuși, se investighează și suspiciunile conform cărora revolta ar fi fost instigată în mod deliberat.

Fostul șef al spionajului militar de la Kiev Budanov a încercat să calmeze situația. O înregistrare video îl arată vorbind cu un protestatar rănit, în vârstă de 14 ani – parțial în ucraineană, parțial în rusă. El i-a răspuns la telefon, în rusă, surorii băiatului rănit și a dat instrucțiuni tot în rusă.

Totuși, acest dialog era tipic pentru Kiev, unde mulți oameni alternează între cele două limbi în viața de zi cu zi. Și în armată, limba ucraineană este limba de comandă, însă mulți soldați vorbesc rusa între ei.

Datorită operațiunilor sale îndrăznețe de informații, Budanov se bucură de reputația de erou în Ucraina.

Pe rețelele sociale, însă, a fost acuzat că vorbește limba inamicului, Rusia. Legea privind limba oficială nu interzice funcționarilor publici să vorbească limba rusă în privat. În calitate oficială, însă, aceștia trebuie să utilizeze limba de stat, limba ucraineană.

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Editor : A.M.G.