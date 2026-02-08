Live TV

Șeful de cabinet al premierului Keir Starmer demisionează după scandalul Peter Mandelson-Jeffrey Epstein

Morgan McSweeney era considerat strategul şef al Partidului Laburist. Sursa foto: Profimedia Images

Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

„După o analiză atentă, am decis să demisionez din guvern. Numirea lui Peter Mandelson a fost o greşeală (...) Când mi s-a cerut, l-am sfătuit pe prim-ministru să facă această numire şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest sfat”, a precizat McSweeney într-o declaraţie scrisă transmisă către BBC.

Guvernul lui Keir Starmer se află într-o criză fără precedent în urma ultimelor dezvăluiri privind legăturile dintre Peter Mandelson şi infractorul Epstein, care a murit în 2019.

În timp ce unii, chiar şi în propriul partid, cer plecarea sa din Downing Street, şeful său de cabinet a fost criticat în mod special pentru că a insistat asupra numirii lui Mandelson ca ambasador la Washington.

Keir Starmer îl numise pe fostul ministru laburist şi comisar european în acest post strategic în decembrie 2024, odată cu revenirea preşedintelui Donald Trump la Casa Albă, dar l-a demis în septembrie 2025, în urma publicării unor documente din cazul Epstein care detaliau amploarea legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat.

Noi documente publicate recent de Departamentul de Justiţie al SUA au reaprins controversa, dezvăluind că Mandelson i-ar fi furnizat lui Jeffrey Epstein informaţii susceptibile să influenţeze pieţele, în special în perioada în care a fost ministru în guvernul laburist al lui Gordon Brown, între 2008 şi 2010.

Citește și Keir Starmer și-a cerut scuze pentru legăturile fostului ambasador britanic în SUA cu Epstein: Mulți oameni cu putere v-au dezamăgit 

Poliţia britanică a lansat o anchetă, iar vineri a percheziţionat două adrese legate de Peter Mandelson, una în sud-vestul Angliei şi cealaltă în Londra.

Săptămâna aceasta, Keir Starmer a declarat că regretă numirea lui Peter Mandelson şi le-a prezentat cerut scuze victimelor lui Epstein, dar a susţinut că nu ştia de amploarea legăturilor dintre fostul său ambasador şi infractorul sexual condamnat.

În Downing Street, Morgan McSweeney era considerat strategul şef al Partidului Laburist, mâna dreaptă a lui Keir Starmer. El a fost numit în octombrie 2024, la trei luni după revenirea la putere a Partidului Laburist, în a cărui victorie fusese unul dintre principalii artizani, ca director general al campaniei electorale generale.

