Șeful diplomației de la Kiev susține că Rusia încearcă să transforme Marea Neagră „într-un alt instrument de presiune și intimidare”

Ucraina și Grecia își intensifică cooperarea pentru a consolida apărarea aeriană și a asigura siguranța navigației civile în Marea Neagră. Atacurile rusești în curs fac din protejarea spațiului aerian al Ucrainei o prioritate urgentă, potrivit unei declarații a ministrului interimar al Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, relatează RBC-Ukraine.

În cadrul discuțiilor cu omologul său grec, George Gerapetritis, șeful diplomației de la Kiev a vorbit despre consecințele atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, precum și asupra infrastructurii critice și a porturilor.

Sibiha a subliniat că amploarea tot mai mare a atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei necesită măsuri urgente pentru protejarea spațiului aerian ucrainean. Securitatea rutelor maritime a constituit un alt subiect cheie al discuțiilor.

„Atacurile continue ale Rusiei asupra porturilor, infrastructurii maritime și navelor civile ucrainene reprezintă o amenințare directă la adresa libertății de navigație, a comerțului internațional și a securității alimentare globale. Pentru Ucraina și Grecia, două națiuni maritime, libertatea de navigație este o chestiune de principiu și de securitate”, a subliniat el.

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Șeful diplomației ucrainene a subliniat că Moscova încearcă să transforme regiunea Mării Negre într-o platformă de intimidare și presiune.

„Rusia încearcă să transforme Marea Neagră — o arteră vitală care leagă țări, piețe și oameni — într-un alt instrument de presiune și intimidare. Avem un interes comun în a o menține deschisă, sigură și liberă pentru navigația maritimă”, a declarat Sibiha.

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Editor : A.M.G.