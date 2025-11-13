Războiul din Ucraina va mai dura câțiva ani și ar putea duce la epuizarea Rusiei, a declarat ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski. „Ucraina se pregătește pentru încă trei ani de război, iar astfel de războaie coloniale durează de obicei aproximativ zece ani. Nu cred că [președintele Federației Ruse Vladimir] Putin va putea rezista încă trei ani”, a declarat Sikorski într-un interviu acordat TVP World. El a explicat că Rusia a început războiul în Donbass acum mai bine de 10 ani, dar nu a reușit să cucerească regiunea.

Până la invazia pe scară largă din 2022, Europa credea că Rusia are „a doua armată din lume”, iar Putin însuși considera că războiul din Ucraina va fi „o operațiune de trei zile”, a remarcat Sikorski. Potrivit lui, din punct de vedere militar, Rusia nu s-a prezentat în cea mai bună lumină, iar ceea ce a obținut până acum cu greu poate fi considerat o „victorie”. Șeful MAE polonez și-a exprimat speranța că SUA vor continua să furnizeze Ucrainei date de recunoaștere până la sfârșitul conflictului. La rândul său, Polonia, potrivit lui, este gata să continue să plătească terminalele Starlink, precum și muniția pentru sistemele de apărare antiaeriană (AA) și loviturile de lungă distanță în adâncul Rusiei. În același timp, Sikorski a chemat Uniunea Europeană să joace un rol mai activ în negocierile privind viitoarea soluționare pașnică.

Cu o zi înainte, pe 12 noiembrie, adjunctul ministrului ucrainean de externe, Serghei Kislică, a anunțat încheierea negocierilor de pace cu Rusia fără progrese semnificative. Potrivit acestuia, Kievul a depus eforturi susținute începând din vara acestui an, solicitând partenerilor internaționali să exercite presiuni asupra lui Putin pentru ca acesta să accepte o întâlnire personală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Kislitsa a explicat că „în condiții de dictatură” nu este posibil să se poarte discuții cu grupurile de negociere „care îl reprezintă pe dictator”. „Ei au un mandat foarte strict și trebuie să apere poziția care le-a fost impusă”, a spus reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Ministerul rus de Externe, la rândul său, a declarat că Kremlinul este gata să reia negocierile cu Ucraina în Turcia. „Mingea este în terenul ucrainean”, a remarcat șeful celui de-al doilea departament al țărilor CSI din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Alexei Polischuk. El a adăugat că, în cadrul întâlnirilor cu partea ucraineană care au avut loc la Istanbul, „s-au ajuns la acorduri importante în domeniul umanitar privind schimburile de prizonieri de război, repatrierea cadavrelor celor decedați și returnarea civililor”.

