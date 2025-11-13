Live TV

Șeful diplomației de la Varșovia dezvăluie cât ar mai putea dura războiul din Ucraina: „Nu cred că Putin va putea rezista”

Data publicării:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia

Războiul din Ucraina va mai dura câțiva ani și ar putea duce la epuizarea Rusiei, a declarat ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski. „Ucraina se pregătește pentru încă trei ani de război, iar astfel de războaie coloniale durează de obicei aproximativ zece ani. Nu cred că [președintele Federației Ruse Vladimir] Putin va putea rezista încă trei ani”, a declarat Sikorski într-un interviu acordat TVP World. El a explicat că Rusia a început războiul în Donbass acum mai bine de 10 ani, dar nu a reușit să cucerească regiunea.

Până la invazia pe scară largă din 2022, Europa credea că Rusia are „a doua armată din lume”, iar Putin însuși considera că războiul din Ucraina va fi „o operațiune de trei zile”, a remarcat Sikorski. Potrivit lui, din punct de vedere militar, Rusia nu s-a prezentat în cea mai bună lumină, iar ceea ce a obținut până acum cu greu poate fi considerat o „victorie”. Șeful MAE polonez și-a exprimat speranța că SUA vor continua să furnizeze Ucrainei date de recunoaștere până la sfârșitul conflictului. La rândul său, Polonia, potrivit lui, este gata să continue să plătească terminalele Starlink, precum și muniția pentru sistemele de apărare antiaeriană (AA) și loviturile de lungă distanță în adâncul Rusiei. În același timp, Sikorski a chemat Uniunea Europeană să joace un rol mai activ în negocierile privind viitoarea soluționare pașnică.

Cu o zi înainte, pe 12 noiembrie, adjunctul ministrului ucrainean de externe, Serghei Kislică, a anunțat încheierea negocierilor de pace cu Rusia fără progrese semnificative. Potrivit acestuia, Kievul a depus eforturi susținute începând din vara acestui an, solicitând partenerilor internaționali să exercite presiuni asupra lui Putin pentru ca acesta să accepte o întâlnire personală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Kislitsa a explicat că „în condiții de dictatură” nu este posibil să se poarte discuții cu grupurile de negociere „care îl reprezintă pe dictator”. „Ei au un mandat foarte strict și trebuie să apere poziția care le-a fost impusă”, a spus reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Ministerul rus de Externe, la rândul său, a declarat că Kremlinul este gata să reia negocierile cu Ucraina în Turcia. „Mingea este în terenul ucrainean”, a remarcat șeful celui de-al doilea departament al țărilor CSI din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Alexei Polischuk. El a adăugat că, în cadrul întâlnirilor cu partea ucraineană care au avut loc la Istanbul, „s-au ajuns la acorduri importante în domeniul umanitar privind schimburile de prizonieri de război, repatrierea cadavrelor celor decedați și returnarea civililor”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
Judecătoarea ”s-a jurat pe copiii ei”, apoi s-a aflat totul și a ajuns în boxa acuzaților! Cazul a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Judecătoarea ”s-a jurat pe copiii ei”, apoi s-a aflat totul și a ajuns în boxa acuzaților! Cazul a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 5 persoane...
ciprian ciucu
Alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru...
Ultimele știri
SONDAJ Ce partide votează românii în funcție de mediul în care trăiesc. Diferențe majore între votanții din rural și urban
Avertisment dur la COP30. Al Gore: „Folosim cerul ca o canalizare deschisă”
Motivul pentru care în unele magazine se găsesc tot mai puține ouă: Fermierii le exportă pentru că primesc bani mai mulți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Zelenski, apel către aliații europeni: „Supraviețuirea Ucrainei depinde de accesul la activele rusești înghețate”
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
Mini-racheta europeană Mark 1. Foto: Frankenburg Technologies
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge dronele ruseşti
Dronă
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc. „Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede”
Vladimir Putin și Donald Trump
Trump e frustrat că nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. „L-a subestimat pe Putin” (The Atlantic)
Partenerii noștri
Pe Roz
A pierdut toți banii primiți ca dar chiar în noaptea nunții și și-a distrus căsnicia din cauza unui viciu...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Vestea pe care Florin Talpan nu voia să o primească. Ce a decis ÎCCJ în procesul dintre el și CSA
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Un fan al Stelei, discuție fabuloasă cu Radu Petrescu și Marcel Bîrsan în avion. Ce le-a zis despre...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Oraşele din România în care va ninge chiar înainte de Crăciun. De mulţi ani nu a mai fost zăpadă
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...