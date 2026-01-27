Șeful diplomației franceze îl contrazice pe Mark Rutte pe tema apărării europene fără ajutorul SUA: „Pot şi trebuie”

Șeful diplomației franceze Jean-Noel Barrot a reacționat la declarațiile șefului NATO, potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA, contrazicându-l și susținând că europenii „pot și trebuie” să-și asume propria apărare, relatează AFP.

„Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate”, a spus luni seara ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot.

„Chiar şi Statele Unite sunt de acord cu acest lucru. Există pilonul european al NATO”, a mai adăugat şeful diplomaţiei franceze într-o postare pe X în care preia discursul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice.

Într-un discurs susținut la Bruxelles, șeful NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu.

„Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii”, a subliniat el în faţa europarlamentarilor.

Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.

„Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

