Șeful diplomației germane consideră Rusia cea mai mare amenințare pentru securitatea și libertatea Europei. „Să nu ne lăsăm divizați”

Șeful diplomației germane Johann Wadephul a susținut luni, înainte de a-și începe vizitele în Letonia și Suedia, că Rusia rămâne cea mai mare ameninţare la adresa securităţii şi libertăţii în Europa, insistând că dezbaterile din cadrul Alianţei Nord-Atlantice nu trebuie să distragă atenţia de la situaţia din Ucraina sau să conducă la diviziuni, relatează EFE.

„Pentru noi este clar: Rusia este şi rămâne cea mai mare ameninţare la adresa securităţii şi libertăţii în Europa. Situaţia din Ucraina este deosebit de gravă în acest moment: un milion de persoane sunt private de electricitate, iar sute de mii de căldură la temperaturi sub zero grade în urma atacurilor selective ale Rusiei asupra infrastructurii civile” ucrainene, a subliniat ministrul german de Externe.

Dezbaterile care au loc în cadrul NATO nu ar trebui să distragă atenţia de la ceea ce constituie interesul central - „libertatea şi securitatea Ucrainei ca stat suveran” - pentru că pe asta pariază preşedintele rus Vladimir Putin, a avertizat Johann Wadephul.

Cu atât mai important este indiciul că se fac progrese în direcţia unor discuţii directe între Ucraina şi Rusia, cu medierea SUA, a remarcat el.

„Un lucru trebuie să fie mereu clar: Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor atunci când vine vorba de interesele întregii Europe şi de securitatea noastră. Aceste probleme de securitate europeană se află în centrul călătoriei mele”, a adăugat şeful diplomaţiei germane într-un comunicat emis de ministeru său.

Într-o lume care se reorganizează şi în acest stadiu al schimbării geopolitice, europenii trebuie să acţioneze cu încredere şi unitate, a susținut Wadephul.

În această privinţă, el a subliniat că Alianţa Nord-Atlantică rămâne indispensabilă pentru securitatea Europei şi a adăugat că „aceasta legătură puternică şi interesele fundamentale comune” o leagă de Statele Unite.

„Dar nu putem şi nu ne vom culca pe lauri, nici nu vom renunţa la eforturile noastre ca europeni de a ne asuma o responsabilitate mai mare pentru propria noastră securitate în viitor. Este esenţial să nu ne lăsăm divizaţi, pentru că exact asta caută cei care au un interes în dezintegrarea alianţei noastre defensive şi a Uniunii Europene”, a avertizat ministrul german de externe.

Totodată, Wadephul a subliniat importanţa regiunii baltice pentru securitatea şi stabilitatea Europei.

„Ca punct fierbinte, regiunea baltică merită atenţia noastră specială: acolo, noi şi unii dintre cei mai apropiaţi parteneri ai noştri din Uniunea Europeană şi NATO suntem expuşi ameninţărilor hibride din partea Rusiei. De asemenea, acolo se va decide dacă putem garanta în mod durabil libertatea, securitatea şi prosperitatea în Europa prin coeziune şi forţă”, a afirmat şeful diplomaţiei germane.

În acest sens, el a subliniat că în regiunea baltică „problemele majore ale securităţii europene sunt ridicate cu o intensitate deosebită”.

La Riga, Wadephul urmează să aibă o întrevedere cu ambasadorii Letoniei în marja unei conferinţe despre experienţa lor ca reprezentanţi ai unei „ţări care simte ameninţările Rusiei la adresa securităţii Europei într-un mod mai timpuriu şi direct decât alţii”.

„Experienţele ţărilor de la Marea Baltică subliniază nevoia noastră urgentă de acţiune: nu ne putem permite să pierdem timpul când vine vorba de protejarea infrastructurilor critice sau de impunerea de sancţiuni asupra flotei-fantomă ruse”, a menţionat el, afirmând că „securitatea şi rezistenţa în regiunea baltică creează stabilitate pentru întreaga Europă”.

Totodată, Suedia, în special de la aderarea la NATO, joacă un rol-cheie în securitatea din nordul Europei, „o regiune care este, de asemenea, subiectul unor rivalităţi globale”.

Suedia investeşte masiv în capabilităţile de securitate şi apărare naţională şi a stabilit noi standarde printr-un serviciu militar modern, care aduce beneficii atât regiunii baltice, cât şi Europei şi NATO, a adăugat el.

Mai mult, ministrul german de Externe a denunţat „obstinaţia” Rusiei în privinţa revendicărilor sale teritoriale maximale, după discuţiile între delegaţiile rusă, ucraineană şi americană, care au avut loc săptămâna trecută la Abu Dhabi (EAU), potrivit AFP.

„Prima condiţie prealabilă este ca Rusia să demonstreze că este dispusă să încheie o pace. Totuşi, ceea ce aud şi citesc astăzi, inclusiv despre negocierile din Emiratele Arabe Unite, este obstinaţia Rusiei în problema decisivă a teritoriului”, a remarcat Johann Wadephul.

Citește și:

Summit în Germania privind zona Mării Nordului și cooperarea energetică: reuniunea este marcată de Groenlanda şi ameninţarea rusă

„Te simți ca un șobolan încolțit”. Rusia folosește Interpolul pentru a-și vâna criticii din străinătate: procuror CPI vizat în 2024

Editor : A.M.G.