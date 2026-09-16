Șeful diplomației poloneze: Deciziile Occidentului privind securitatea Europei de Est trebuie să rămână în „istoria neagră”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, susține că Polonia ar trebui să participe la viitoarele negocieri de pace privind războiul din Ucraina, invocând rolul strategic al țării în sprijinirea Kievului și capacitatea sa militară. Sikorski afirmă că perioada în care statele din Europa de Vest luau decizii privind securitatea Europei de Est fără implicarea acesteia ar trebui să rămână în trecut, anunță TVP World.

Zilele în care țările din Europa de Vest luau decizii privind securitatea Europei de Est ar trebui să rămână în „istoria neagră”, a declarat ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski.

Într-un interviu acordat publicației ucrainene „European Pravda” și publicat miercuri, Sikorski a afirmat că Polonia ar trebui să fie inclusă în viitoarele negocieri de pace menite să găsească o soluție la războiul declanșat de Moscova în Ucraina.

Polonia invocă rolul său în sprijinirea Ucrainei

Sikorski a susținut că poziția geografică a Poloniei și rolul pe care aceasta îl are în transportarea ajutorului destinat Ucrainei justifică participarea Varșoviei la negocierile privind viitorul conflictului.

„Polonia este singura țară din Europa care are graniță atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. De asemenea, noi transportăm 95% din totalul ajutorului destinat Ucrainei… și asigurăm securitatea acelui nod de tranzit, fără de care [Ucraina] nu ar primi ajutorul”, a declarat ministrul polonez.

Deși Belarus, aliat al Kremlinului, are la rândul său graniță atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, Polonia este singurul stat membru al Uniunii Europene care are graniță comună cu cele două țări aflate în conflict.

Poziția sa geografică a făcut din Polonia un important nod de tranzit pentru ajutorul umanitar și militar destinat Ucrainei.

„Polonia va fi afectată direct de rezultatul acestor negocieri”, a spus Sikorski, invocând și poziția economică și militară a țării ca argumente pentru includerea Varșoviei în negocierile de pace.

Varșovia invocă și capacitatea militară

Ministrul polonez de Externe a subliniat nivelul cheltuielilor pentru apărare și capacitatea militară a Poloniei. „Acum suntem, de asemenea, o economie din G20. Cheltuim 50 de miliarde de dolari pe an pentru apărare… chiar mai mult dacă includem echipamentele cu dublă utilizare. Avem mai multe tancuri și mai multe brigăzi decât Germania, Franța și Marea Britanie la un loc, pe care le-am putea mobiliza”, a declarat Sikorski.

Chiar înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care a determinat ulterior creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO, Polonia se număra printre statele membre ale Alianței cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare raportate la PIB.

Polonia era, de asemenea, unul dintre relativ puținii membri NATO care îndeplineau obiectivul stabilit la acel moment de Alianță, de a aloca cel puțin 2% din PIB pentru apărare.

Anul trecut, Polonia a alocat aproximativ 4,3% din PIB pentru apărare, cea mai mare proporție dintre cele 32 de state membre NATO.

„Așadar, considerăm că da, ar trebui să fim consultați… Vremurile în care Europa de Vest lua decizii cu privire la securitatea noastră, a Europei de Est, ar trebui să rămână în trecutul nefast”, a adăugat Sikorski.

Sikorski: Ucraina va avea un rol important în Europa postbelică

Întrebat despre rolul Kievului într-o Europă postbelică, ministrul polonez de Externe a afirmat că Ucraina ar putea deveni un „mare exportator” de tehnologie militară.

„Vom învăța cum se duce un război modern în academiile voastre militare”, a spus Sikorski.

El a subliniat, totodată, că Ucraina nu luptă doar pentru propria securitate, ci împotriva unei amenințări pe care o consideră relevantă pentru întregul continent european. „Voi rezistați imperialismului rus, care reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă, nu doar pentru Europa de Est”, a declarat ministrul.

Sikorski a afirmat că acțiunile Rusiei demonstrează că amenințarea nu se limitează la statele din flancul estic al Europei. „Prin atacurile lor asupra Germaniei, rușii au dovedit că reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă”, a afirmat el.

Declarația pare să facă referire la o presupusă tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, în luna august, pentru care autoritățile germane au acuzat Moscova.

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Editor : C.A.