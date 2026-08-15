Live TV

Șeful diplomației poloneze pledează pentru crearea unei „Legiuni Europene”: „Nu putem apela la Washington de fiecare dată”

Data publicării:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, pledează pentru crearea unei „Legiuni Europene” care să includă soldați ucraineni care au dobândit experiență de luptă în războiul împotriva Rusiei, relatează Ukrinform.

El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat Kathimerini.

„Ca Uniune Europeană, avem nevoie de o integrare militară mult mai profundă. De aceea pledez cu tărie pentru o «Legiune Europeană», o forță permanentă specializată care ar putea recruta profesioniști cu experiență din întreaga familie europeană, inclusiv veterani ucraineni cu experiență de luptă, după încheierea războiului”, a declarat Sikorski.

Potrivit acestuia, Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate.

„Nu putem apela la Washington de fiecare dată când izbucnește un incendiu în curtea noastră – fie că este vorba de o amenințare convențională, fie că Moscova folosește fluxurile migratorii din Africa și Orientul Mijlociu ca armă împotriva UE”, a adăugat el.

Șeful diplomației poloneze a subliniat că nu este vorba despre crearea unei alternative paralele la NATO sau despre duplicarea structurilor.

„Avem nevoie de un pilon european mai puternic în cadrul unui NATO mai puternic. Interesele noastre sunt complementare, nu contradictorii. Statele Unite rămân punctul de sprijin indispensabil al apărării noastre colective, dar rolul lor evoluează. America va continua să ofere capacități tehnologice și de informații de neegalat, dar Europa trebuie să își asume sarcina principală pe teren”, a declarat Sikorski.

Potrivit sursei citate, fostul ambasador al SUA în Ucraina, Roman Popadyuk, a declarat că Ucraina dispune astăzi de cea mai numeroasă și mai experimentată armată din Europa — o forță care și-a dovedit valoarea în luptă și care reprezintă un element esențial al viitoarei arhitecturi de securitate a continentului.

Citește și:

SUA evaluează loialitatea țărilor din NATO față de politicile lui Trump. Ce întrebări conține chestionarul trimis aliaților (Bloomberg)

Polonia vrea să devină a treia putere militară din NATO: planul ambițios pentru 500.000 de soldați până în 2039

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
procuror accident brasov
5
Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la...
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Digi Sport
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Explozie la o fabrică italiană de muniție. Foto captură video
Exploziile de la fabricile europene de muniție provoacă noi îngrijorări privind securitatea continentului
Anthropic Mythos And OpenAI Sol
AI-ul Mythos de la Anthropic a uluit cercetătorii: A creat identități false pentru a păcăli oameni, într-un test de securitate
convoi
Un bărbat înarmat a fost arestat în apropierea terenului de golf al lui Donald Trump chiar înaintea vizitei președintelui american
DERRY, NORTHERN IRELAND – SEPTEMBER 12: Irish Navy vessel LÉ Samuel Beckett is docked in the River Foyle on September 12, 2025. (Photo by Aodhán Rober
De ce ar putea fi Irlanda cea mai mare vulnerabilitate a apărării europene
Poland's and Palestine's Ministers for Foreign Affairs Radoslaw Sikorski and Varsen Aghabekian Shahin press conferenc - 23.07.2026
Ministrul polonez de Externe vorbește despre riscul unui război mondial. „Intrăm în ape foarte agitate”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin cu ochelari de soare / epavă pe fundul Dunării pe timp de secetă / incendiu după un bombardament rusesc în Odesa
Aliatul neașteptat al Kremlinului în războiul din Ucraina, pe care...
Donald Trump.
Donald Trump a publicat o fotografie în care apare alături de Kim...
nicusor dan mirabela gradinaru
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba...
Donald Trump NATO
SUA evaluează loialitatea țărilor din NATO față de politicile lui...
Ultimele știri
David Popovici spune ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi născut în altă țară. „Poate că, la prima vedere, nu pare un avantaj”
Mobilizare de forţe în Caraş-Severin: Sute de hectare de pădure, afectate de incendii. Două elicoptere intervin la Băile Herculane
Cutremur în Columbia. Femeia care a supravieţuit 37 de ore sub dărâmături a murit la spital. „Aş vrea ca totul să se termine repede”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Fanatik.ro
Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj. Cum arată staff-ul tehnic al noului antrenor al ardelenilor...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. Exclusiv
Adevărul
Cine a fost femeia care dădea ora exactă în România? Povestea puțin cunoscută a serviciului după care românii...
Playtech
Meseriile pe care tinerii le-au ocolit ani la rând sunt acum la mare căutare. Salariile ajung la 7.000 de euro
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Amintirile unui fost șef de far. Cum a fost reparat după cutremurul din ’77 și cum era păzită Constanţa de la...
Newsweek
Care pensionari vor primi totuși bani în plus la pensie în 2026? E vorba de sume între 50 și 200 lei
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...