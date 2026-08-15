Șeful diplomației poloneze pledează pentru crearea unei „Legiuni Europene”: „Nu putem apela la Washington de fiecare dată”

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, pledează pentru crearea unei „Legiuni Europene” care să includă soldați ucraineni care au dobândit experiență de luptă în războiul împotriva Rusiei, relatează Ukrinform.

El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat Kathimerini.

„Ca Uniune Europeană, avem nevoie de o integrare militară mult mai profundă. De aceea pledez cu tărie pentru o «Legiune Europeană», o forță permanentă specializată care ar putea recruta profesioniști cu experiență din întreaga familie europeană, inclusiv veterani ucraineni cu experiență de luptă, după încheierea războiului”, a declarat Sikorski.

Potrivit acestuia, Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate.

„Nu putem apela la Washington de fiecare dată când izbucnește un incendiu în curtea noastră – fie că este vorba de o amenințare convențională, fie că Moscova folosește fluxurile migratorii din Africa și Orientul Mijlociu ca armă împotriva UE”, a adăugat el.

Șeful diplomației poloneze a subliniat că nu este vorba despre crearea unei alternative paralele la NATO sau despre duplicarea structurilor.

„Avem nevoie de un pilon european mai puternic în cadrul unui NATO mai puternic. Interesele noastre sunt complementare, nu contradictorii. Statele Unite rămân punctul de sprijin indispensabil al apărării noastre colective, dar rolul lor evoluează. America va continua să ofere capacități tehnologice și de informații de neegalat, dar Europa trebuie să își asume sarcina principală pe teren”, a declarat Sikorski.

Potrivit sursei citate, fostul ambasador al SUA în Ucraina, Roman Popadyuk, a declarat că Ucraina dispune astăzi de cea mai numeroasă și mai experimentată armată din Europa — o forță care și-a dovedit valoarea în luptă și care reprezintă un element esențial al viitoarei arhitecturi de securitate a continentului.

Citește și:

SUA evaluează loialitatea țărilor din NATO față de politicile lui Trump. Ce întrebări conține chestionarul trimis aliaților (Bloomberg)

Polonia vrea să devină a treia putere militară din NATO: planul ambițios pentru 500.000 de soldați până în 2039

Editor : A.M.G.