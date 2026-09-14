NATO ar avea o superioritate aeriană covârșitoare într-un eventual conflict cu Rusia, susține ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. El afirmă că avantajul Alianței s-ar menține chiar și fără Statele Unite și avertizează că orice agresiune împotriva Europei ar avea un cost uriaș. Declarațiile au provocat o reacție dură din partea Moscovei.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile, cred că am învinge Rusia destul de repede. Avem o superioritate covârșitoare față de Rusia în ceea ce privește puterea aeriană. Domnule general, corectați-mă dacă greșesc, dar vorbim de aproximativ 2.500 de aeronave”, a declarat Sikorski în timpul unei discuții desfășurate pe 12 septembrie, la reuniunea anuală Yalta European Strategy de la Kiev.

„Chiar și fără SUA, superioritatea rămâne covârșitoare și nu am verificat recent câte F-35, JASSM și câte capabilități de lovire în adâncime avem”, a adăugat el.

Sikorski a comparat, de asemenea, capacitatea potențială a Europei de a lovi infrastructura energetică a Rusiei cu actuala campanie a Ucrainei împotriva rafinăriilor rusești.

„Dar dacă ucrainenii au scos din funcțiune jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei în șase luni, noi am putea face acest lucru în șase săptămâni și am putea scoate din funcțiune și cealaltă jumătate”, a afirmat ministrul polonez.

Sikorski a mai îndemnat Europa să îl convingă pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că orice agresiune împotriva Europei ar avea un preț „incredibil de costisitor”. El a remarcat că bugetele de apărare cumulate ale statelor baltice și nordice le depășesc pe cele ale Rusiei, recunoscând, în același timp, că Europa nu dispune încă de o autonomie deplină în domeniul apărării.

Reacția Rusiei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a acuzat pe Sikorski de „rusofobie a creierului”, într-o postare pe Telegram, și a susținut că acesta ar fi afirmat că Polonia ar putea învinge rapid Rusia. Sikorski vorbea însă despre un potențial conflict între Rusia și NATO, nu despre un război între Polonia și Rusia.

Polonia dispune de aproximativ 75-80 de avioane de luptă, printre care F-16, FA-50, aparatele MiG-29 rămase în serviciu și primele F-35, în timp ce Rusia operează aproximativ 300 de avioane de luptă.

Estimarea de 2.500 de aeronave făcută de Sikorski se referea la puterea aeriană combinată a NATO. Ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că Alianța și-ar păstra avantajul asupra Rusiei chiar și fără Statele Unite.

Declarațiile sale vin în contextul în care Polonia și-a consolidat măsurile de securitate în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei în apropierea frontierei poloneze, inclusiv după atacul din 13 septembrie asupra unui tren de pasageri în gara Yahodyn, la doar câțiva kilometri de Polonia.

Editor : M.I.