Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sibiha a avertizat împotriva posibilității ca Rusia să transforme Marea Neagră într-un „fel de Ormuz”, în cadrul unei conferințe privind securitatea alimentară care a avut loc la Kiev vineri, 27 noiembrie, relatează Kyiv Post.

„Rusia utilizează intens Marea Baltică, iar peste 40% din exporturile sale trec prin Marea Baltică. Încearcă să folosească și alte porturi”, a declarat Sibiha.

El a afirmat că Ucraina colaborează, de asemenea, cu aliații săi pentru a împiedica Rusia să exporte cereale furate din Ucraina.

„De aceea, această conferință își propune, de asemenea, să atragă atenția lumii asupra acestei probleme, pentru ca Rusia să nu transforme Marea Neagră într-un fel de Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat el.

Șeful diplomației ucrainene a declarat, în alt context, că Kievul a solicitat un armistițiu privind transporturile agricole, în timp ce Moscova dorea ca exporturile de petrol să fie incluse. Discuțiile vin în urma unor eforturi anterioare, care nu au avut succes, de a restabili un acord privind transportul cerealelor.

Rusia și Ucraina reprezintă, în mod normal, peste un sfert din comerțul mondial cu grâu. Atacurile asupra porturilor și transportului maritim din Marea Neagră au perturbat aprovizionarea cu cereale și i-au obligat pe importatori să caute alternative mai costisitoare, sporind presiunea asupra țărilor care se confruntă deja cu dificultăți în a-și permite alimentele.

În cadrul evenimentului, într-o declarație acordată Kyiv Post, Carl Skau, director executiv adjunct și director de operațiuni al Programului Alimentar Mondial al ONU (PAM), a spus că Somalia, Sudanul și Sudanul de Sud au nevoie urgentă de alimente din Ucraina.

„Aceste trei țări se confruntă cu riscul unei foamete și este absolut necesar să dispunem de mai multe alimente pentru programele noastre din acea zonă”, a spus el, menționând grâul și uleiul de floarea-soarelui ca priorități.

Întrebat despre rute alternative, Skau a afirmat că porturile ucrainene de la Marea Neagră oferă „cea mai ieftină și mai rapidă modalitate de a exporta aceste mărfuri”. Programul Alimentar Mondial (PAM) a continuat să achiziționeze și să exporte produse alimentare ucrainene pe toată durata războiului, dar escaladarea conflictului îngreuna livrările, a spus el.

Cea de-a cincea conferință la nivel înalt „Food from Ukraine”, cu tema „Salvați cerealele”, a abordat aspecte legate de logistica exporturilor, asistența umanitară și finanțarea sezonului de însămânțare din 2027.

În discursul său de deschidere, Skau a calificat Marea Neagră drept „cea mai mortală rută maritimă din 2026”, menționând peste 300 de atacuri și cel puțin 40 de decese.

Ucraina a furnizat 10% din achizițiile globale de alimente ale Programului Alimentar Mondial (PAM) în 2025, devenind astfel a doua sursă ca mărime a agenției, a afirmat el.

„Nu este vorba doar de volume industriale”

În cadrul programului Food from Ukraine, s-au achiziționat peste 343.000 de tone de alimente pentru 20 de țări pe parcursul a patru ani, a precizat președinția. Până în prezent, în 2026, au fost livrate doar aproximativ 16.500 de tone, atacurile rusești reducând volumele.

În cadrul unei mese rotunde, Skau a afirmat că transportul prin România ar putea prelungi durata livrărilor cu trei până la patru săptămâni sau chiar mai mult.

„Când cheltuim cu 90 de dolari mai mult pe tonă prin România – ei bine, asta înseamnă mai puțini bani investiți pentru cei înfometați din Africa”, a spus el.

Evaluarea efectuată de PAM la 23 noiembrie a avertizat că perturbările din Marea Neagră, Strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb ar putea majora costurile cu 727 de milioane de dolari până la jumătatea anului 2027, dacă situația se menține, punând în pericol asistența acordată unui număr de 7,3 milioane de persoane.

Agenția s-a oferit să faciliteze transporturile umanitare de cereale atât din Ucraina, cât și din Rusia, solicitând instituirea unui mecanism coordonat și strict umanitar.

Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan a declarat că guvernul său a redus la jumătate tarifele feroviare pentru cerealele ucrainene, traficul de marfă prin Rep. Moldova crescând de 3,5 ori pe măsură ce încărcăturile erau transportate către portul Constanța.

„Responsabilitatea noastră, în calitate de vecini ai Ucrainei, este să ne asigurăm că aceste alimente ajung la destinație cât mai repede și la un preț cât mai accesibil posibil”, a spus el.

Participând online la cea de-a doua masă rotundă, Eugeniu Osmochescu, ministrul agriculturii și industriei alimentare din Rep. Moldova, a propus o platformă logistică regională și proiecte comune între Ucraina, Moldova și România de-a lungul Mării Negre și al Dunării.

„Nu este vorba doar de volume industriale, ci și de comenzi cu caracter umanitar”, a spus Osmochescu.

El a afirmat că aglomerația de la granițe, pe rutele de pe Dunăre și în Constanța a afectat atât transporturile comerciale, cât și ajutoarele umanitare.

Republica Moldova este pregătită să trimită echipe de inspecție, după cum era necesar, la punctele de trecere a frontierei fără personal permanent, a spus el, descriind eforturile depuse pentru deschiderea unor rute suplimentare prin țară.

Osmochescu a făcut, de asemenea, o legătură între securitatea alimentară și costurile energetice, afirmând că prețurile mai mari la gaz și electricitate au afectat agricultura, producția în sere și transportul.

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Editor : A.M.G.