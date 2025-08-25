Şeful diplomaţiei ucrainene, către omologul din Ungaria: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă”

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Peter Szijjarto, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să înceteze ameninţările la adresa Ungariei” în legătură cu situaţia din jurul conductei de petrol Drujba, relatează Ukrainskaia Pravda, scrie News.ro.

„Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă, ce să spună şi când. El este preşedintele Ucrainei, nu al Ungariei. Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificaţi-vă şi deveniţi independenţi de Rusia, ca restul Europei”, a scris Andrii Sîbiha într-un mesaj pe X, adresat lui Peter Szijjarto.

La 21 august, preşedintele Zelenski a declarat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să-şi exercite influenţa asupra premierului ungar Viktor Orbán pentru ca acesta să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

La 22 august, Ungaria a primit informaţii că oleoductul Drujba de la frontiera ruso-belarusă „a fost atacat pentru a treia oară într-un interval scurt timp”.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a decis să-i scrie o scrisoare preşedintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu atacul Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, iar acesta i-ar fi răspuns că este „supărat”.

Separat, miniştrii de externe ai Slovaciei şi Ungariei s-au plâns Comisiei Europene în legătură cu atacurile.

Duminică, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să „înceteze ameninţările la adresa Ungariei”, după ce acesta a făcut aluzie la legătura dintre atacurile asupra conductei de petrol Drujba şi poziţia Ungariei faţă de aderarea Ucrainei la UE.

