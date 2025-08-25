Live TV

Şeful diplomaţiei ucrainene, către omologul din Ungaria: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă”

Data actualizării: Data publicării:
Peter Szijjarto, Andrii Sîbiha
Andrii Sîbiha a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Peter Szijjarto. Foto: Profimedia

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Peter Szijjarto, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să înceteze ameninţările la adresa Ungariei” în legătură cu situaţia din jurul conductei de petrol Drujba, relatează Ukrainskaia Pravda, scrie News.ro.

„Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă, ce să spună şi când. El este preşedintele Ucrainei, nu al Ungariei. Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificaţi-vă şi deveniţi independenţi de Rusia, ca restul Europei”, a scris Andrii Sîbiha într-un mesaj pe X, adresat lui Peter Szijjarto.

La 21 august, preşedintele Zelenski a declarat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să-şi exercite influenţa asupra premierului ungar Viktor Orbán pentru ca acesta să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Citește și

Pentru Orban ceea ce contează nu este securitatea energetică, ci imaginea negocierilor internaționale de care Moscova profită din plin

La 22 august, Ungaria a primit informaţii că oleoductul Drujba de la frontiera ruso-belarusă „a fost atacat pentru a treia oară într-un interval scurt timp”.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a decis să-i scrie o scrisoare preşedintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu atacul Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, iar acesta i-ar fi răspuns că este „supărat”.

Separat, miniştrii de externe ai Slovaciei şi Ungariei s-au plâns Comisiei Europene în legătură cu atacurile.

Duminică, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să „înceteze ameninţările la adresa Ungariei”, după ce acesta a făcut aluzie la legătura dintre atacurile asupra conductei de petrol Drujba şi poziţia Ungariei faţă de aderarea Ucrainei la UE.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
control de securitate bagaj de mana aeroport
2
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
3
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
4
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
5
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Digi Sport
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tanc Ucraina
„Schimbați jocul”. Un analist militar american, colonel în rezervă...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Discuții între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu despre Pachetul 2 al...
padure cu soare printre copaci
Vreme la extreme în ultima săptămână de vară: temperaturile au...
complice turc retinut bucuresti centrul vechi
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a...
Ultimele știri
Insula din Italia unde caprele sunt o amenințare mai mare decât frecventele erupții vulcanice. Localnicii sunt terorizați de animale
Începutul de an școlar, sub semnul întrebării. Profesorii protestează în fața Ministerului Educației. Care sunt nemulțumirile lor
Bebeluş născut în ambulanţă, în drum spre un spital din București. „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Klingbeil travels to Ukraine
Ministrul german de finanţe, la Kiev: „Putin să nu-şi facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuşi”
Militari
Cum ar putea arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina și ce rol ar puta avea NATO. Câteva scenarii
Zelensky Meets Starmer Ahead Of Trump???Putin Talks
Ucraina lansează atacuri cu rachete proprii cu rază lungă, fără a se coordona cu SUA, afirmă Zelenski
lavrov
Tactică nouă. Serghei Lavrov anunță că Volodimir Zelenski nu are legitimitate pentru a semna un acord de pace
Viktor Orban
Pentru Orban ceea ce contează nu este securitatea energetică, ci imaginea negocierilor internaționale de care Moscova profită din plin
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Fanatik.ro
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Surpriza de pe locul 1, în box office-ul nord-american. Pe 2, „Weapons”, care e aproape de 200 de milioane de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...