Șeful diplomației ucrainene, despre un summit SUA - China - Rusia: „Va avea efectul opus. Îl va încuraja pe Putin să continue războiul”

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, consideră că formatul de negocieri SUA-China-Rusia îl va încuraja pe Vladimir Putin să continue războiul. Însă, susține că o întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a conflictului, relatează Ukrainska Pravda.

„O întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului. O întâlnire trilaterală între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite va avea însă exact efectul opus: îl va încuraja pe Putin să continue acest război.

Invitarea lui Putin la o astfel de întâlnire i-ar alimenta delirul de grandoare și i-ar conferi o importanță pe care nu o merită. El nu este un lider mondial; este un criminal de război. Iar Rusia nu este o putere mondială; este o problemă mondială”, a scris șeful diplomației ucrainene pe X.

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Conform lui Sîbiga, economia Rusiei este de cel puțin 13 ori mai mică decât cea americană și de 8 ori mai mică decât cea chineză, continuând să se reducă rapid odată cu nivelul de trai al rușilor. Rusia a pierdut 1,6 milioane de soldați, morți și răniți, într-un război eșuat pe care nu-l poate câștiga și pe care nu vrea să-l încheie. Sub presiunea sancțiunilor severe, tehnologia, industria și mediul de afaceri al țării se află în stagnare.

Indiferent de criteriile pragmatice sau morale, Putin nu are ce căuta la aceeași masă cu președinții Trump și Xi, a mai subliniat el.

„Singurul lucru care i-ar putea asigura acel loc la masa negocierilor ar fi un pas concret către pace, cum ar fi acceptarea unei propuneri de încetare a focului înainte de orice astfel de întâlnire. În schimb, asistăm la opusul acestui lucru: intensificarea actelor de terorism împotriva civililor. Atâta timp cât continuă cu aceste acte de terorism, nu ar trebui să-i fie acordat niciun loc la nicio masă de negocieri”, a mai scris Sîbiga.

Mesajul șefului diplomației ucrainene vine în contextul în care preşedintele rus Vladimir Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul chinez Xi Jinping, pentru a negocia o soluţie la conflictul din Ucraina, care durează de patru ani, şi care ar favoriza Moscova, a relatat Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu discuţiile.

De asemenea, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat, în cadrul vizitei sale în Uzbekistan, că au avut loc discuții privind o posibilă întâlnire între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei.

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Editor : A.M.G.