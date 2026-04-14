Șeful forțelor armate britanice: Londra lucrează la un plan pentru a pregăti țara pentru război: armată, poliție, spitale, industrie

Sir Richard Knighton
Sir Richard Knighton. Foto: Profimedia
Regatul Unit pregătește o nouă versiune a unui plan major menit să pregătească întreaga națiune – de la armată și poliție până la spitale și industrie – pentru trecerea la război, a declarat șeful forțelor armate pentru Sky News.

Mareșalul șef al Forțelor Aeriene, Sir Richard Knighton, a spus că versiunea actualizată a ceea ce se numea „Government War Book” (Cartea de război a guvernului) va cere oamenilor să gândească diferit despre reziliență, bazându-se pe lecțiile Războiului Rece, dar „într-un context modern, cu o societate modernă și o infrastructură modernă”.

Într-un interviu acordat vineri la Conferința de Apărare de la Londra, el a dezvăluit, de asemenea, că amenințarea Regatului Unit de a captura nave care fac parte din „flota fantomă” obscură a Rusiei are deja efect, chiar dacă forțele britanice nu au abordat încă nicio navă.

Șeful Statului Major al Apărării a declarat că simplul fapt că Londra era pregătită să vizeze un petrolier sancționat forța Moscova să le escorteze sau să le devieze departe de apele britanice.

Cu toate acestea, nave ale flotei fantomă au fost totuși zărite în largul coastelor fără a fi oprite.

Întrebat dacă o operațiune reală de abordare era iminentă, mareșalul șef al forțelor aeriene Knighton a spus: „Nu aveți nicio îndoială. Suntem pregătiți.”

Poate că cea mai mare provocare pentru șeful armatei este efortul de a readuce Marina Regală, armata și Forțele Aeriene Regale în stare de război după decenii de subfinanțare sub guvernele conservatoare și laburiste anterioare de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Sir Keir Starmer și John Healey, secretarul său pentru apărare, au promis să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB de la puțin peste 2% – dar nu înainte de 2035.

De asemenea, aceștia nu au publicat încă un plan crucial de investiții pe 10 ani pentru forțele armate – care stabilește ce arme și capacități va achiziționa Ministerul Apărării (MoD).

Planul de investiții în apărare ar fi trebuit publicat toamna trecută, dar John Healey, într-un interviu separat acordat Sky News, nu a vrut să spună nici măcar dacă acesta va fi publicat până în această vară.

Întârzierea înseamnă că o mare parte a industriei de apărare a Regatului Unit se află într-o situație de incertitudine, așteptând ca promisiunea de noi fonduri să devină realitate.

Mareșalul aerului Knighton a semnalat că întârzierea se datorează faptului că MoD așteaptă ca Trezoreria să pună la dispoziție mai repede mai mulți bani.

„Ceea ce vreau este un plan de investiții în apărare care să fie finanțat corespunzător și să ofere ceea ce ne dorim”, a spus el.

„Dacă asta durează puțin mai mult, prefer să avem ceva care funcționează și pe care îl putem pune în practică.”

O revelație cheie din comentariile sale a fost legată de planul, condus de Cabinetul de Stat și implicând toate celelalte departamente guvernamentale, de a produce o nouă versiune a vechiului manual de război.

Concepută în timpul Primului Război Mondial, colecția anterioară a guvernului de manuale de război strict secrete, repetate și actualizate periodic, a făcut din Marea Britanie una dintre cele mai bine pregătite națiuni din lume pentru conflict – și una dintre cele mai rezistente.

O copie din 1976 – un pachet voluminos de pagini dactilografiate manual, legate cu sfoară – conținea liste detaliate și indica planuri complementare privind modul de mobilizare nu doar a armatei, ci și a civililor și a industriei în caz de criză, precum și închiderea școlilor, eliberarea spitalelor, raționalizarea alimentelor și chiar depozitarea tezaurului național.

Totul s-a schimbat după încheierea Războiului Rece și, la începutul anilor 2000, întregul sistem britanic de manuale de război, a cărui întreținere costa foarte mult, a fost discret abandonat.

Întrebat dacă Marea Britanie reînvie vechiul plan de război al guvernului, mareșalul șef al aviației Knighton a răspuns: „Cred că da.”

El a descris cum ar arăta acest lucru.

„NATO descrie tranziția către conflict ca o componentă militară, dar aceasta are și o componentă civilă”, a spus șeful apărării.

Aceasta include asigurarea faptului că infrastructura națională critică, precum centralele electrice și alimentarea cu apă, este rezilientă nu doar la dezastre naturale, cum ar fi inundațiile, ci și la amenințarea războiului.

„Am vorbit înainte de Crăciun despre necesitatea ca, atunci când ne gândim la reînnoirea infrastructurii noastre de apă, electricitate sau transport, să luăm în considerare amenințarea unei acțiuni din partea unui adversar care depășește pragul războiului, nu doar o amenințare hibridă”, a spus el.

„Și să ne gândim cum să integrăm această reziliență pe măsură ce o reînnoim, iar acest lucru necesită luarea unor decizii diferite și stabilirea unor priorități diferite, iar munca pe care Cabinetul o desfășoară la nivelul întregului guvern este ceva ce salut cu adevărat.”

El a spus că civilii trebuie să fie conștienți de faptul că pacea relativă de care s-a bucurat Marea Britanie în ultimii 30 de ani este din ce în ce mai amenințată.

„Acest lucru ne impune să ne informăm și să ajutăm populația să înțeleagă unele dintre aceste amenințări și să o ajutăm să înțeleagă ce poate face pentru a sprijini națiunea și, eventual, forțele armate.”

