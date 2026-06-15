Șeful Luftwaffe spune că Germania e pregătită să lupte împotriva Rusiei și „din această seară”. Ce ținte rusești ar fi primele vizate

Germania este pregătită să „lupte din această seară” împotriva Rusiei și va apăra „fiecare centimetru” din teritoriul NATO, a declarat șeful forțelor aeriene germane (Luftwaffe), într-un interviu acordat publicației britanice The Telegraph.

În primul său interviu acordat unui ziar britanic, general-locotenentul Holger Neumann, șeful Luftwaffe, a declarat că forțele sale vor lansa atacuri aeriene devastatoare asupra Rusiei, dacă aceasta va ataca alianța occidentală.

Într-un avertisment suplimentar adresat Moscovei, el a subliniat că „nu există zone de securitate diferite” în cadrul NATO, ceea ce înseamnă că un atac asupra Estoniei ar justifica același răspuns ca un raid aerian asupra Londrei.

Generalul-locotenentul Neumann a declarat că Peninsula Kola din nord-vestul Rusiei, Kaliningradul și Marea Neagră ar suferi mânia NATO dacă ar fi forțată să se apere.

Comentariile șefului Luftwaffe sunt printre cele mai dure făcute de un lider militar german în ultimii ani și reflectă o schimbare fundamentală la Berlin către reînarmare și un rol mai important în securitatea europeană.

În timp ce Marea Britanie se luptă să-și reconstruiască Armata – și se confruntă cu demisia lui John Healey din funcția de secretar al Apărării și a lui Al Carns din funcția de ministru al Forțelor Armate – el a promis sprijin german pentru apărarea aeriană prin intermediul NATO, în cazul în care Londra ar solicita acest lucru.

Neumann supraveghează o campanie de reînarmare a forțelor aeriene germane, ca parte a visului lui Friedrich Merz de a construi „cea mai puternică armată convențională” din Europa.

El a atribuit pachetului de finanțare de miliarde de euro al guvernului său planurile de creștere „masivă” a stocurilor de sisteme de apărare aeriană, inclusiv rachete Patriot, Iris-T și Arrow 3.

Mai presus de toate, vrea să risipească temerile că Germania ar fi reticentă în a riposta împotriva Rusiei dacă aceasta din urmă ar ataca membrii mai mici ai NATO de pe flancul estic.

Într-o declarație acordată ziarului The Telegraph la sediul Kommando Luftwaffe din Spandau, lângă Berlin, generalul Neumann, în vârstă de 57 de ani, a declarat: „Dacă se va ajunge la un conflict, sperăm că niciodată, dar dacă se va întâmpla, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Cred că acesta este un mesaj important, în special pentru Nordul Îndepărtat și aliații noștri baltici.”

„Trebuie să fie clar, nu există zone de securitate diferite, NATO este NATO, până la ultimul centimetru. Cred că trebuie să depunem un efort foarte mare, în termeni de securitate, pentru a supraveghea și, dacă este necesar, a acționa în anumite regiuni”, a completat el.

Neumann s-a referit în mod specific la Kaliningrad, o exclavă strategică rusă înconjurată de membri NATO; Sankt Petersburg, care găzduiește resurse navale cheie; Peninsula Kola, unde Moscova acumulează arme nucleare, și Marea Neagră – care găzduiește prețioasa sa flotă a Mării Negre.

Șeful Luftwaffe a abordat o dezbatere din ce în ce mai tensionată în Europa despre dacă aceasta este pregătită să intre în război cu Rusia în apărarea aliaților mai mici de pe flancul estic al NATO.

Estonia, Letonia și Lituania, împreună cu Polonia, s-au confruntat cu escaladarea agresivității rusești în ultimele luni, cum ar fi atacurile cu drone, despre care oficialii occidentali se tem că ar putea fi un preludiu al unei incursiuni.

Orice răspuns defensiv al NATO la un atac rusesc ar fi copleșitor, deoarece ar echivala cu „32 împotriva a X”, a spus șeful forțelor aeriene, referindu-se la cele 32 de forțe aeriene ale alianței occidentale.

În ciuda deceniilor de subinvestiții în Armata germană, situație care se inversează rapid acum, el a insistat că forțele aeriene sunt pregătite să „lupte în seara asta” dacă Rusia ar lansa un atac.

El a spus: „Lupta în seara asta înseamnă că, dacă cineva mă sună acum și îmi spune că avem următoarea situație, trebuie să fim pregătiți acum – și suntem pregătiți.”

„Vom intra cu tot ce avem în Germania, forțele aeriene, dar și în NATO, pentru a ne apăra țara, valorile, populația și alianța.”

Deși e optimist în ceea ce privește pregătirea NATO pentru război, generalul Neumann i-a avertizat pe aliați să nu subestimeze forțele aeriene ruse, având în vedere absența relativă a acestora de pe câmpul de luptă din Ucraina.

La patru ani de la invazia sa la scară largă a Ucrainei, Rusia nu a obținut încă superioritatea aeriană – capacitatea de a lansa atacuri aeriene în țară fără interferențe inamice.

S-a speculat că reticența Rusiei de a-și desfășura forțele aeriene este legată de îngrijorări legate de performanța slabă și de probleme mai ample legate de echipament, antrenament și moral înainte de 2022. Însă locotenentul general Neumann a atras atenția că ar fi o nechibzuință să se tragă o astfel de concluzie.

El a afirmat: „Regula numărul unu: nu-ți subestima niciodată adversarul. Așadar, orice am vedea [în Ucraina], trebuie să fim întotdeauna atenți cu evaluări de genul «nu fac asta sau nu pot face aia».”

El a remarcat un „nivel ridicat de adaptabilitate” în general al Armatei ruse și a spus că aceasta a învățat în mod clar din patru ani de război la scară largă, în timp ce NATO se afla mai mult sau mai puțin într-o stare de pace.

El a spus: „Modul în care Rusia luptă în Ucraina s-a dezvoltat și a fost adaptat de-a lungul a peste patru ani de acțiuni ostile. Există platforme foarte puternice [în Forțele Aeriene Ruse], cum ar fi Su-35 Flanker sau Su-57 Felon [avioane de vânătoare].

„[Avionul de vânătoare] MiG-31 Foxhound este încă un sistem foarte capabil și... trebuie să luăm în considerare tot ce zboară: rachete de croazieră, rachete balistice, rachete hipersonice... lista poate continua.”

Șeful Luftwaffe s-a arătat sceptic cu privire la ideea ca Europa să se îndepărteze de SUA, pe fondul îngrijorărilor că America nu este un partener de securitate fiabil sub conducerea lui Donald Trump.

„Sunt un mare, mare fan al NATO și al legăturii transatlantice. Nu-mi place ideea autonomiei europene. Vreau să fiu un partener european foarte, foarte puternic, care își îndeplinește sarcina în cadrul alianței și de aceea ar trebui să dezvoltăm noi înșine niște capabilități critice pentru misiune”, a explicat Neumann.

Este o opinie larg răspândită în rândul elitei militare germane, care a rezistat presiunilor din partea Washingtonului de a prelua rolul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, șeful operațiunilor NATO în Europa.

Postul a fost deținut de generali americani încă de la înființarea NATO în 1949, dar administrația Trump a sugerat că Germania ar trebui să fie dispusă să îl preia în schimb.

Acesta este unul dintre puținele domenii în care Germania, în ochii unora, se agață de doctrina de securitate de dinainte de războiul din Ucraina.

Altfel, forțele aeriene se confruntă cu o schimbare fundamentală în rolul pe care îl joacă în cadrul NATO. Timp de decenii, rolul Luftwaffe în NATO a fost unul de transport și recunoaștere, în special în Afganistan, unde atacurile aeriene au fost efectuate de piloți americani și britanici.

Dacă izbucnește un război cu Rusia, e de așteptat ca întreaga forță aeriană germană să fie trimisă pe flancul estic al NATO, lucru pe care înainte nu îl dorea și nici nu îl putea face.

Editor : Ș.R.