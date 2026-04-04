Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia majoritatea deciziilor: „Să fim mai capabil să acționăm”

Johann Wadephul, ministrul de Externe al Germaniei. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană ar trebui să renunţe la principiul unanimităţii ce guvernează majoritatea deciziilor sale, a declarat sâmbătă ministrul de externe german Johann Wadephul pentru publicaţiile din grupul media Funke, relatează DPA.

Wadephul s-a referit în special la disputa cu Ungaria privind un credit important pentru Kiev susţinut de celelalte ţări membre UE, dar căruia Budapesta i se opune, notează Agerpres.

„Ar trebui să abolim principiul unanimităţii în politica externă şi de securitate a UE până la încheierea actualei perioade legislative, astfel încât să fim mai capabili de a acţiona internaţional”, a afirmat demnitarul german.

Următoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfăşura în vara lui 2029.

Johann Wadephul a spus că susţine principiul majorităţii calificate în adoptarea deciziilor în Consiliul UE. „Întreaga experienţă pe care am obţinut-o în ultimele săptămâni cu ajutorul pentru Ucraina şi sancţiunile contra Rusiei indică acest lucru”, a adăugat el.

Majoritatea calificată presupune îndeplinirea simultană a două condiţii: cel puţin 55% dintre statele membre votează pentru (adică 15 din actualele 27 de state membre) şi acele state membre reprezintă cel puţin 65% din populaţia totală a UE.

Consiliul trebuie în voteze în unanimitate într-o serie de chestiuni pe care statele membre le consideră sensibile. În aceste cazuri, fiecare stat membru are drept de veto. În cazul votului cu unanimitate, abţinerea nu împiedică luarea unei decizii.

Unanimitatea se aplică, de exemplu, în ceea ce priveşte politica externă şi de securitate comună, acordarea de noi drepturi cetăţenilor UE, extinderea Uniunii Europene, finanţele UE (resursele proprii şi bugetul pe termen lung al UE), armonizarea impozitării indirecte şi anumite măsuri în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, precum şi al protecţiei sociale.

