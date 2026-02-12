Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că fiecare țară europeană trebuie să decidă singură dacă va relua dialogul cu Kremlinul, la aproape patru ani după ce invazia rusă în Ucraina a dus la întreruperea aproape totală a contactelor bilaterale, relatează The Moscow Times.

„Nu este treaba mea să dau sfaturi aliaților”, a declarat șeful NATO miercuri pentru sursa citată. „Dar cred că fiecare aliat este deschis și poate face ceea ce au făcut francezii, și știu că aceștia colaborează strâns cu alți aliați. Aș încuraja orice inițiativă care ar putea pune capăt mai repede acestui război teribil”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În ultimele luni, liderii europeni au dezbătut oportunitatea reluării dialogului cu Rusia, unii dintre ei exprimându-și îngrijorarea că interesele europene riscă să fie neglijate în eforturile conduse de SUA de a negocia un acord de pace în Ucraina.

Mulți s-au opus ideii reluării dialogului, invocând refuzul Moscovei de a renunța la poziția sa intransigentă în negocieri și susținând că Rusia ar trebui să rămână izolată diplomatic ca pedeapsă pentru invadarea Ucrainei.

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat săptămâna aceasta că a reluat discuțiile „la nivel tehnic” cu Rusia, după ce și-a trimis principalul consilier în materie de politică externă la Moscova pentru a se întâlni cu omologul său rus, Iuri Ușakov.

Liderul de la Palatul Elysee a declarat că întâlnirea i-a oferit „confirmarea faptului că Rusia nu dorește pacea în acest moment”. Kremlinul a afirmat între timp că aceste canale de discuții „ar putea contribui la restabilirea destul de rapidă a dialogului la cel mai înalt nivel”.

În loc să se angajeze direct în discuții cu Moscova, liderii europeni s-au concentrat pe coordonarea cu SUA pentru a se asigura că perspectivele și interesele lor sunt luate în considerare, inclusiv însoțindu-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Rutte, care a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, a declarat pentru sursa citată: „Suntem cu toții de acord că leadershipul SUA este esențial în acest caz. Președintele american a fost cel care a rezolvat impasul. Dar cred că orice inițiativă care va pune capăt acestui război și va grăbi sfârșitul lui poate fi încurajată”.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat săptămâna aceasta că guvernele europene trebuie să cadă de acord asupra unei serii de cerințe adresate Rusiei, ca parte a oricărui acord de pace privind Ucraina.

O listă de concesii, inclusiv limitarea dimensiunii armatei ruse și returnarea tuturor copiilor răpiți din Ucraina, va fi prezentată guvernelor statelor membre ale UE în zilele următoare, a declarat ea reporterilor.

Citește și:

Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”

Maria Zaharova acuză NATO că va trimite trupe în Ucraina după un eventual acord de pace

Editor : A.M.G.