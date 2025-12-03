Live TV

mark rutte nato 4
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

După ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat Europa cu războiul, susținând că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un conflict, șeful NATO l-a ironizat pe liderul de la Kremlin pentru aparițiile sale în uniformă militară.

Reacția lui Mark Rutte vine la o zi după ce liderul rus a susținut că nu are de gând să poarte un război cu Europa, însă în cazul în care bătrânul continent ar intenționa să lanseze un război, Rusia ar fi pregătită.

„Nu intenționăm să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”, a declarat Vladimir Putin.

Prezent la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, Rutte a afirmat: „Nu voi reacționa la tot ceea ce spune Putin. L-am văzut în haine militare, îmbrăcat ca un soldat pe front, dar fără a fi pe front, ci destul de departe”.

Referitor la negocierile de pace, șeful NATO a precizat: „Este important să existe un proces de pace care să ducă la rezultate. Dacă durează prea mult și nu duce la rezultate, sunt două lucruri care merită făcute pentru a pune presiune pe Rusia: să-i facem pe ruși să înțeleagă că fluxul de ajutoare va continua să ajungă în Ucraina, iar în al doilea rând, să ne asigurăm că sancțiunile economice sunt eficiente - și exact asta se întâmplă”.

Amintim că cele cinci ore de negocieri între Washington și SUA s-au încheiat fără un rezultat.

„Nu am discutat formulări concrete, propuneri concrete ale americanilor, ci am discutat esența a ceea ce este prevăzut în aceste documente americane. Am fost de acord cu unele aspecte, iar președintele a confirmat acest lucru interlocutorilor săi. Alte aspecte au stârnit critici din partea noastră, iar președintele nu a ascuns atitudinea noastră critică și chiar negativă față de o serie de propuneri”, a spus Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin.

Citește și:

„Condamnate structural” încă de la început: negocierile Washington- Moscova, un fiasco. „A promovat în mod constant interesele Rusiei”

Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E clar că ne aflăm într-o zonă de răspântie”

Editor : A.M.G.

Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
