Șeful NATO nu poate negocia în numele Groenlandei sau al Danemarcei, atrage atenția Copenhaga

Guvernul danez a declarat că Mark Rutte nu poate negocia în numele Danemarcei sau Groenlandei viitorul insulei arctice, pe măsură ce au început să se contureze liniile generale ale unui acord aparent încheiat între secretarul general al NATO și Donald Trump, relatează The Guardian.

Liderul american a declarat miercuri, după întâlnirea cu șeful NATO, că s-a găsit „cadrul unui viitor acord” pentru soluționarea disputei transatlantice privind Groenlanda, după săptămâni de tensiuni crescânde care riscă să ducă la cea mai gravă ruptură a relațiilor din ultimele decenii.

Joi, premierul danez Mette Frederiksen a salutat progresele înregistrate, dar a afirmat că situația rămâne „dificilă și gravă”.

Ea a adăugat în mod clar: „Numai Danemarca și Groenlanda pot lua decizii” cu privire la problemele care le privesc. „Putem negocia toate aspectele politice – securitatea, investițiile, economia – dar nu putem negocia suveranitatea noastră.”

Răspunzând la comentariile sale, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a spus că Rutte „nu poate negocia un acord” în numele Danemarcei sau Groenlandei.

Cu toate acestea, a spus el, șeful NATO lucra „loial pentru a menține unitatea în cadrul NATO” și era „foarte pozitiv” faptul că alianța dorea să facă mai mult pentru a consolida securitatea în Arctica. „Astăzi suntem într-o situație mult mai bună decât ieri”, a mai adăugat el.

O „discuție foarte bună”

Mark Rutte a declarat pentru Reuters că aliații occidentali vor trebui să-și intensifice prezența în Arctica, ca parte a acordului-cadru convenit miercuri seara cu SUA, după ce președintele american și-a retras amenințările repetate de a ocupa insula.

„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri superiori pentru a stabili ce este necesar”, a declarat Rutte joi. „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de repede. Cu siguranță, sper că vom reuși până în 2026, chiar la începutul anului 2026”, a declarat el agenției de știri.

Șeful Alianței Nord Atlantice a declarat anterior la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, că a avut o „discuție foarte bună” cu Trump despre modul în care aliații NATO ar putea asigura securitatea Arcticii, incluzând nu doar Groenlanda, ci și cele șapte națiuni cu teritorii în Arctica.

„Una dintre direcțiile de lucru care a reieșit ieri... este aceea de a ne asigura că, în ceea ce privește Groenlanda, în special, chinezii și rușii nu vor avea acces la economia Groenlandei sau la Groenlanda din punct de vedere militar”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă s-a distanțat brusc miercuri de promisiunea sa de a folosi tarifele ca pârghie pentru a prelua Groenlanda și a exclus, de asemenea, utilizarea forței, renunțând la retorica agresivă din ultimele săptămâni.

În weekend, el a amenințat că va impune o taxă vamală de 10% asupra importurilor din Danemarca, Franța, Germania, Suedia, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda, dacă acestea nu își vor retrage obiecțiile față de planurile sale privind Groenlanda, determinând liderii UE să ia în considerare măsuri de retorsiune.

Liderii blocului se vor reuni joi la Bruxelles pentru o ședință de urgență în care vor discuta despre modul în care să gestioneze comportamentul imprevizibil al președintelui american, pe fondul sentimentului persistent că relațiile transatlantice au fost afectate iremediabil de acțiunea sa privind Groenlanda.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să preia controlul asupra teritoriului din motive de „securitate națională”, în ciuda faptului că are deja o bază militară pe insulă și un acord bilateral cu Danemarca care îi permite să-și extindă semnificativ prezența acolo.

Disputa a aruncat în haos relațiile comerciale dintre UE și SUA, forțând blocul să ia în considerare măsuri de retorsiune și riscă, de asemenea, să destrame alianța transatlantică NATO, care a garantat securitatea occidentală timp de decenii.

Deși detaliile acordului propus rămân puține, Trump a declarat că este „un acord cu care toată lumea este foarte mulțumită. Este acordul pe termen lung suprem. Pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea și mineralele”.

Presa a sugerat că baza ar putea fi probabil obiectul unei renegocieri a pactului bilateral de apărare din 1951, care a fost actualizat în 2004 pentru a ține seama de autonomia Groenlandei. În prezent, SUA au o singură bază în Groenlanda, baza spațială Pituffik.

Frederiksen a declarat că Danemarca dorește „să continue un dialog constructiv cu aliații săi cu privire la modalitățile de consolidare a securității în Arctica, inclusiv sistemul american de apărare antirachetă Golden Dome, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității noastre teritoriale”.

Citește și: „Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis”. UE admite că Trump nu mai este de partea sa (POLITICO)

Reacții

Oficialii europeni au salutat vestea încheierii acordului, dar au dat dovadă de prudență. Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a proclamat o victorie, afirmând că Italia „a susținut întotdeauna că este esențial să se continue promovarea dialogului” între aliați.

Prim-ministrul olandez, Dick Schoof, a declarat că este „pozitiv faptul că ne aflăm acum pe calea dezamorsării conflictului”, dar a adăugat că SUA, Canada și Europa trebuie să „continue să colaboreze în cadrul NATO pentru a consolida securitatea în regiunea arctică”.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat schimbarea de retorică a lui Trump. „În ciuda tuturor frustrărilor și furiei din ultimele luni, să nu ne grăbim să renunțăm la parteneriatul transatlantic”, a declarat Merz într-un discurs la Davos.

„Noi, europenii, noi, germanii, știm cât de prețioasă este încrederea pe care se bazează NATO. Într-o epocă a marilor puteri, și Statele Unite vor depinde de această încredere. Este avantajul lor competitiv decisiv – și al nostru.”

Ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a declarat că anunțul este „un prim semn pozitiv că lucrurile evoluează în direcția corectă. Cuvântul magic din ultimele 48 de ore a fost „dezescaladare”. În acest moment, suntem în proces de dezescaladare”.

Ministrul suedez al Afacerilor Externe, Maria Stenergard, a sugerat că rezistența aliaților Danemarcei „a avut un efect”. Liderii europeni s-au aliniat pentru a critica ceea ce președintele francez, Emmanuel Macron, a numit „noul colonialism” al lui Trump.

Blocul a propus, de asemenea, măsuri economice de retorsiune, inclusiv tarife vamale pentru importurile din SUA în valoare de 93 de miliarde de euro și „bazooka” blocului – „instrumentul său anti-coerciție” – care ar limita accesul SUA la piețele europene, inclusiv la investiții și servicii digitale.

Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a declarat că UE trebuie să ia atitudine împotriva lui Trump. „Tăcerea este prea ambiguă, prea periculoasă”, a afirmat ea într-un interviu acordat ziarului La Vanguardia. „Dacă Europa rămâne tăcută în fața lui Trump, aceasta alimentează frica.”

Un diplomat european a susținut că reacția fermă a UE l-a influențat pe Trump. „Fermitatea și unitatea UE au contribuit la schimbarea poziției sale”, a afirmat acesta. „Evident, au contribuit și presiunea politică internă din SUA și reacția pieței.”

Totuși, vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, a spus că Europa „ar trebui să aștepte și să vadă la ce acorduri substanțiale se ajunge. Indiferent de soluția găsită acum, toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem sta cu mâinile în sân, relaxați și mulțumiți”.

Presiunea exercitată de Trump asupra Groenlandei, exprimată pentru prima dată în 2019, s-a intensificat dramatic în ultimele săptămâni, președintele afirmând că SUA vor prelua controlul asupra vastei insule arctice „într-un fel sau altul” și că „acum este momentul, și se va face!!!”

Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” (Axios)

