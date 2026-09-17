Live TV

Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza Articolului 5: „Nu vom vorbi niciodată”

Data publicării:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto. Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele rus Vladimir Putin are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza de apărare reciprocă prevăzută la Articolul 5 al NATO, în ciuda faptului că Alianța își păstrează în mod deliberat secretele privind liniile roșii, a declarat șeful NATO, Mark Rutte, relatează dpa.

Alianța dispune de „toate opțiunile de răspuns de care avem nevoie” pentru a face față intensificării atacurilor hibride din partea Rusiei, dar acestea „nu vor fi întotdeauna publice” sau „de tipul ochi pentru ochi”, a declarat el pentru Press Association.

Kremlinul a fost acuzat de țările europene că desfășoară o campanie de sabotaj și destabilizare, inclusiv o tentativă de atac cu drone asupra unui aeroport german. Aceste acțiuni au ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca un astfel de atac hibrid asupra unei țări membre a NATO să atingă pragul prevăzut la Articolul 5 al tratatului.

Într-un interviu exclusiv acordat joi PA, Rutte a declarat: „Nu vom vorbi niciodată despre ce anume declanșează aplicarea Articolului 5”.

„Această ambiguitate există și va rămâne așa. Dar rușii, vă pot asigura, cred, au o viziune clară asupra a ceea ce ar însemna asta”.

Secretarul general al NATO a mai afirmat că Alianța dispune de o serie de opțiuni pentru a răspunde la acțiunile Rusiei care nu ating pragul prevăzut de Articolul 5 și a sugerat că unele dintre acestea ar putea rămâne secrete.

El a spus: „Avem la dispoziție toate opțiunile de reacție de care avem nevoie. Nu va fi întotdeauna o chestiune publică. Nu va fi întotdeauna o reacție de tip ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Deci, unele sunt simetrice, altele asimetrice”.

Printre exemple se numără măsurile luate pentru a contracara flota fantomă a Moscovei care transportă produse petroliere supuse sancțiunilor, precum și operațiunea Baltic Sentry a NATO, lansată ca răspuns la avarierea unor cabluri submarine esențiale, a afirmat Rutte.

El a mai afirmat că „aceste atacuri hibride sunt un semn clar al disperării Rusiei” în fața pierderilor grele suferite în Ucraina, pe măsură ce Kievul „devine din ce în ce mai eficient în a lansa lovituri adânc în interiorul Rusiei”.

Între timp, Rutte a afirmat că Europa trebuie să-și „intensifice” eforturile în materie de apărare, avertizând asupra unui conflict pe „două fronturi” în cazul în care China ar lansa o acțiune militară împotriva Taiwanului, prevăzând că acest lucru ar forța Rusia să atace Europa.

Acest lucru survine în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump a stârnit temeri în rândul aliaților din NATO cu privire la posibilitatea reducerii forțelor americane din Europa, după ce, în iulie, a demarat o evaluare de șase luni a prezenței sale militare în regiune.

Însă Rutte a declarat că „nu este îngrijorat” în legătură cu eventualele reduceri.

El a spus: „Avem nevoie ca SUA să fie puternice și în regiunea Indo-Pacific, deoarece, dacă China ar lua măsuri împotriva Taiwanului sau în orice altă parte a primului lanț insular din regiunea Indo-Pacific, nimeni dintre cei care ocupă funcții strategice de vârf în SUA sau în Europa nu are nicio îndoială că China îi va forța pe ruși să acționeze împotriva noastră aici. Așadar, vom avea o situație cu două teatre. Nu doar regiunea Indo-Pacific, ci și cea euro-atlantică. Din toate aceste motive, trebuie să ne intensificăm eforturile în Europa. Asta facem noi”.

Secretarul general a făcut aceste declarații în cadrul unei vizite în Regatul Unit, cu ocazia căreia s-a întâlnit cu prim-ministrul Andy Burnham, cu ministrul de externe Ed Miliband și cu ministrul apărării Wes Streeting.

Citește și:

Consiliu European de Securitate: planul Ursulei von der Leyen care poate rescrie arhitectura apărării UE și relația cu NATO

NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția Rusiei. Înalt oficial: „Am avut noroc până acum”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
JD Vance
4
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Digi Sport
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
SUA își reevaluează prezența militară în Europa: „Unele țări vor pica testul”. NATO se pregătește pentru un nou echilibru de putere
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia se pregătește pentru un posibil conflict cu Rusia. Donald Tusk: „Trebuie să fim pregătiți pentru diverse scenarii”
coada de masini la benzinarie in rusia
Combustibilul lipsește din aproape jumătate dintre benzinăriile din Rusia. Orașul natal al lui Putin, cel mai afectat
Creditul din 2001 intră la scadență: ce a cumpărat România cu un sfert de secol de garanție occidentală
steag NATO sarma ghimbata
Este NATO pregătită să lupte? Războiul din Ucraina scoate la iveală o vulnerabilitate mult mai greu de remediat
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
xxxx
George Simion vede interese străine în desemnarea premierului și...
nicusor dan la manastirea dragomirna
Nicușor Dan a mers la mănăstirea Dragomirna, după desemnarea ca...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fritz respinge speculațiile că el i-a zis președintelui „România e...
Ultimele știri
Încă patru instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei, arestați pentru 30 de zile. Unul a primit arest miercuri
S-a întâlnit George Simion cu Nicușor Dan înainte de votul pentru Guvernul Veștea? „El spune că nu ne-am întâlnit. Aveți încredere”
Donald Trump se află în fața unei decizii importante privind războiul cu Iranul: „Vreau să intervin și să-i distrug sau nu?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când...
Adevărul
După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria...
Playtech
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Guvernul României bagă 113.000.000€ într-un ”OZN”: ”Durata maximă a lucrărilor este de 48 de luni”
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”