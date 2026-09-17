Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza Articolului 5: „Nu vom vorbi niciodată”

Președintele rus Vladimir Putin are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza de apărare reciprocă prevăzută la Articolul 5 al NATO, în ciuda faptului că Alianța își păstrează în mod deliberat secretele privind liniile roșii, a declarat șeful NATO, Mark Rutte, relatează dpa.

Alianța dispune de „toate opțiunile de răspuns de care avem nevoie” pentru a face față intensificării atacurilor hibride din partea Rusiei, dar acestea „nu vor fi întotdeauna publice” sau „de tipul ochi pentru ochi”, a declarat el pentru Press Association.

Kremlinul a fost acuzat de țările europene că desfășoară o campanie de sabotaj și destabilizare, inclusiv o tentativă de atac cu drone asupra unui aeroport german. Aceste acțiuni au ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca un astfel de atac hibrid asupra unei țări membre a NATO să atingă pragul prevăzut la Articolul 5 al tratatului.

Într-un interviu exclusiv acordat joi PA, Rutte a declarat: „Nu vom vorbi niciodată despre ce anume declanșează aplicarea Articolului 5”.

„Această ambiguitate există și va rămâne așa. Dar rușii, vă pot asigura, cred, au o viziune clară asupra a ceea ce ar însemna asta”.

Secretarul general al NATO a mai afirmat că Alianța dispune de o serie de opțiuni pentru a răspunde la acțiunile Rusiei care nu ating pragul prevăzut de Articolul 5 și a sugerat că unele dintre acestea ar putea rămâne secrete.

El a spus: „Avem la dispoziție toate opțiunile de reacție de care avem nevoie. Nu va fi întotdeauna o chestiune publică. Nu va fi întotdeauna o reacție de tip ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Deci, unele sunt simetrice, altele asimetrice”.

Printre exemple se numără măsurile luate pentru a contracara flota fantomă a Moscovei care transportă produse petroliere supuse sancțiunilor, precum și operațiunea Baltic Sentry a NATO, lansată ca răspuns la avarierea unor cabluri submarine esențiale, a afirmat Rutte.

El a mai afirmat că „aceste atacuri hibride sunt un semn clar al disperării Rusiei” în fața pierderilor grele suferite în Ucraina, pe măsură ce Kievul „devine din ce în ce mai eficient în a lansa lovituri adânc în interiorul Rusiei”.

Între timp, Rutte a afirmat că Europa trebuie să-și „intensifice” eforturile în materie de apărare, avertizând asupra unui conflict pe „două fronturi” în cazul în care China ar lansa o acțiune militară împotriva Taiwanului, prevăzând că acest lucru ar forța Rusia să atace Europa.

Acest lucru survine în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump a stârnit temeri în rândul aliaților din NATO cu privire la posibilitatea reducerii forțelor americane din Europa, după ce, în iulie, a demarat o evaluare de șase luni a prezenței sale militare în regiune.

Însă Rutte a declarat că „nu este îngrijorat” în legătură cu eventualele reduceri.

El a spus: „Avem nevoie ca SUA să fie puternice și în regiunea Indo-Pacific, deoarece, dacă China ar lua măsuri împotriva Taiwanului sau în orice altă parte a primului lanț insular din regiunea Indo-Pacific, nimeni dintre cei care ocupă funcții strategice de vârf în SUA sau în Europa nu are nicio îndoială că China îi va forța pe ruși să acționeze împotriva noastră aici. Așadar, vom avea o situație cu două teatre. Nu doar regiunea Indo-Pacific, ci și cea euro-atlantică. Din toate aceste motive, trebuie să ne intensificăm eforturile în Europa. Asta facem noi”.

Secretarul general a făcut aceste declarații în cadrul unei vizite în Regatul Unit, cu ocazia căreia s-a întâlnit cu prim-ministrul Andy Burnham, cu ministrul de externe Ed Miliband și cu ministrul apărării Wes Streeting.

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Editor : A.M.G.