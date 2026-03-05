Șeful NATO susține că umbrela nucleară a SUA rămâne „garantul suprem al modului nostru de viață”: „Este esențial”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat joi angajamentul președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde capacitatea de descurajare nucleară a țării sale, dar a afirmat că umbrela nucleară a SUA va rămâne garantul suprem al securității europene, relatează TVP World.

Liderul de la Palatul Elysee a anunțat săptămâna aceasta că Franța își va mări arsenalul nuclear și ar putea permite partenerilor europeni să găzduiască avioane de luptă franceze în misiuni de descurajare, ca urmare a îngrijorărilor aliaților cu privire la încrederea în SUA.

Rutte a afirmat că actualizarea doctrinei nucleare a Franței de către Macron va îngreuna evaluarea de către Rusia a capacității europene de descurajare și apărare și că susține discuțiile privind cooperarea nucleară între Paris și mai multe capitale europene.

Șeful NATO a afirmat însă că Europa nu poate renunța la protecția SUA și a încercat să respingă îngrijorările privind angajamentul Washingtonului de a apăra Europa.

„Garantul suprem al modului nostru de viață […] este, în cele din urmă, umbrela nucleară a Statelor Unite, iar acest lucru este esențial”, a declarat Rutte într-un interviu acordat agenției Reuters.

În discursul său ținut la o bază de submarine, Macron a afirmat că revizuirea doctrinei nucleare franceze s-a făcut în transparență cu Washingtonul și că aceasta completează misiunea nucleară a NATO.

Franța și Germania au înființat un grup de coordonare nucleară pentru a discuta probleme legate de descurajare și vor începe o cooperare concretă în acest an. Grecia, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia ar putea, de asemenea, să participe la jocurile de război nucleare franceze, a spus Macron.

În ultimele 14 luni, administrația Trump a avut în unele momente opinii critice cu privire la voința și capacitatea Europei de a se apăra.

În comentariile distribuite din greșeală de către înalți oficiali ai administrației Trump înaintea atacurilor asupra grupării Houthi din Yemen, aliniată Iranului, anul trecut, o persoană identificată ca fiind vicepreședintele JD Vance a scris „Urăsc să salvez Europa”, determinând un al doilea oficial, identificat ca fiind secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, să critice dur „parazitismul” european.

Sub presiunea Washingtonului, membrii europeni ai NATO și-au mărit angajamentele privind cheltuielile militare.

Conflictul din Groenlanda de la începutul acestui an a alimentat îndoielile europenilor cu privire la angajamentul Statelor Unite de a-și apăra aliații. Rutte a declarat însă pentru Reuters că nu se îndoiește de angajamentul Statelor Unite față de NATO și de protejarea securității europene.

„Sunt absolut convins că Statele Unite sunt pe deplin angajate față de NATO”, a afirmat el.

„Statele Unite sunt conștiente că, pentru a-și menține siguranța pe teritoriul propriu, au nevoie de un Atlantic sigur, o Europă sigură și o zonă arctică sigură”.

