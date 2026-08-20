Șeful operațiunilor umanitare ale ONU, despre vizita sa în Ucraina: „Ne oferă o perspectivă asupra pericolelor care ne așteaptă”

Utilizarea din ce în ce mai intensă a dronelor împotriva civililor și a lucrătorilor umanitari reprezintă un obstacol periculos pentru operațiunile de ajutor umanitar din Ucraina, a declarat miercuri Tom Fletcher, șeful operațiunilor umanitare ale ONU, relatează Euronews.

Fletcher a acordat un interviu Associated Press după o vizită în orașul Herson, din sudul țării, unde a putut observa cum se descurcă comunitățile care trăiesc sub amenințarea constantă a atacurilor cu drone rusești.

Fletcher a descris vizita la Herson, oraș despărțit de râul Dnipro, care servește drept linie de front activă, ca fiind „destul de înfiorătoare”.

Forțele ruse ocupă malul estic, în timp ce forțele ucrainene controlează malul vestic. De pe malul celălalt, dronele de supraveghere și cele cu încărcătură explozivă vânează și atacă în mod sistematic civili, vehicule și mijloace de transport în comun.

„Ne oferă într-adevăr o perspectivă asupra pericolelor care ne așteaptă”, a spus el. De asemenea, această amenințare îngreunează accesul organizațiilor umanitare la persoanele care au nevoie de ajutor.

Fletcher a vorbit după ce a participat la o ceremonie de comemorare a celor doi lucrători umanitari care și-au pierdut viața în timp ce își îndeplineau sarcinile de serviciu.

„Dronele reprezintă o amenințare reală nu doar pentru civili, ci și pentru lucrătorii umanitari care se află aici pentru a-i proteja”, a spus Fletcher.

El a afirmat că lucrătorii umanitari sunt protejați de dreptul internațional umanitar și că, cu toate acestea, vehiculele umanitare marcate au fost totuși lovite. „Așadar, acest lucru ne limitează acțiunile”, a spus el.

Organizațiile locale sunt deosebit de vulnerabile. Potrivit lui Fletcher, peste două treimi din operațiunile finanțate prin fondul umanitar al Ucrainei sunt derulate de grupuri locale.

„Ei sunt cei care ne spun cel mai tare că nu suntem protejați”, a spus el.

Fletcher a afirmat că ONU are nevoie de peste 2 miliarde de dolari (1,7 miliarde de euro) pentru intervenția umanitară prioritară din Ucraina în acest an, iarna fiind una dintre principalele sale preocupări.

Deteriorarea infrastructurii civile, inclusiv a rețelelor de electricitate, apă și gaz, ar putea să lase din nou milioane de oameni în situație de vulnerabilitate în timpul lunilor grele de iarnă, alimentând temerile că s-ar putea repeta condițiile extreme din iarna trecută.

Organizația Națiunilor Unite și-a restrâns considerabil prioritățile umanitare la nivel mondial, pe fondul scăderii finanțării din partea donatorilor.

Fletcher a declarat că organizația a identificat inițial 87 de milioane de persoane care se confruntă cu cele mai grave nevoi umanitare, dar că această cifră a crescut între timp la aproximativ 92 de milioane, odată cu izbucnirea epidemiei de Ebola în Africa, cutremurul din Venezuela și alte conflicte. ONU solicită 23 de miliarde de dolari (19 miliarde de euro) pentru a oferi asistență vitală acestor persoane și a strâns până acum aproximativ 11 miliarde de dolari (9,4 miliarde de euro), a declarat Fletcher.

Ucraina dispune de fonduri relativ suficiente în comparație cu multe alte crize, a adăugat el, aproximativ 70–75 % din necesarul său de finanțare cu prioritate maximă fiind acoperit. Însă chiar și finanțarea integrală a planului umanitar ar acoperi doar o parte din nevoile Ucrainei.

Fletcher a recunoscut, de asemenea, că strângerea de fonduri pentru operațiunile umanitare a devenit mai dificilă, pe măsură ce guvernele și-au redirecționat din ce în ce mai mult cheltuielile către apărare și prioritățile interne.

„Trăim într-o lume mai orientată spre tranzacții, aș spune chiar într-o lume mai egoistă”, a spus el.

Fletcher a afirmat că ONU trebuie acum să demonstreze că utilizează în mod eficient și strategic fondurile limitate provenite din banii contribuabililor.

„Trebuie să le arătăm guvernelor că cheltuim banii contribuabililor lor în mod rațional, cu înțelepciune și stabilind priorități”, a spus el.

Într-un nou raport alarmant publicat miercuri, ONU a avertizat că 907 lucrători umanitari au fost victime ale actelor de violență anul trecut și că peste 1.000 au fost uciși în ultimii trei ani. Fletcher a declarat că, având în vedere reacția comunității internaționale, nu le poate da asigurări colegilor că cei responsabili vor fi trași la răspundere.

El a afirmat că responsabilitatea ar trebui să depășească simpla identificare a persoanei care a comis fizic un atac.

„Vreau să se efectueze anchete asupra persoanelor care au tras cu arma sau au pilotat drona”, a spus el.

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Editor : A.M.G.