Șeful serviciului estonian de informații susține că Rusia vizează firmele europene de armament: „Acțiunile sunt sistematice”

Rusia vizează din ce în ce mai mult companiile europene producătoare de armament prin tentative „sistematice” de sabotaj și atacuri cibernetice, a declarat miercuri șeful serviciului estonian de informații, relatează dpa.

„Acțiunile Rusiei în întreaga Europă sunt în mod evident sistematice”, a declarat Margo Palloson, șeful Serviciului de Securitate Internă din Estonia, pentru postul de televiziune ETV.

Accentul nu mai cade pe ținte simbolice, ci pe companiile din industria armamentului, în încercarea de a împiedica ajutorul militar să ajungă în Ucraina, a afirmat el.

Palloson a afirmat că serviciile de informații estoniene au dejucat deja un număr „semnificativ” de tentative de acte de sabotaj și atacuri rusești în ultimii ani.

Întrebat dacă numărul atacurilor a crescut, acesta a răspuns că nivelul acestora s-a menținut constant ridicat în ultimii trei ani.

Cu toate acestea, el a avertizat că nivelul de amenințare a crescut în urma unei intensificări a incidentelor care implică explozivi, subliniind atacul dejucat în care a fost implicată o dronă încărcată cu explozivi la Aeroportul Leipzig din Germania.

Marți, Estonia a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru un atac asupra producătorului din domeniul apărării Milrem Robotics, care dezvoltă sisteme militare fără pilot utilizate în Ucraina încă din 2022. Rusia a respins acuzațiile venite din Tallinn.

„Recomandăm cu tărie ca toate companiile din industria de apărare, în special cele care furnizează produse sau servicii Ucrainei, să-și consolideze măsurile de apărare cibernetică”, a declarat Palloson. Companiile din sectorul de apărare al Estoniei reprezintă ținte concrete ale atacurilor, a adăugat el.

Această țară baltică, membră a Uniunii Europene și a NATO, care se învecinează cu Rusia, este un partener apropiat și un susținător al Ucrainei, care se apără de mai bine de patru ani împotriva unei invazii rusești pe scară largă.

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Editor : A.M.G.