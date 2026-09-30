Live TV

Șeful serviciului estonian de informații susține că Rusia vizează firmele europene de armament: „Acțiunile sunt sistematice”

Data publicării:
Spring Storm joint military exercise Pärnu, Estonia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia vizează din ce în ce mai mult companiile europene producătoare de armament prin tentative „sistematice” de sabotaj și atacuri cibernetice, a declarat miercuri șeful serviciului estonian de informații, relatează dpa.

„Acțiunile Rusiei în întreaga Europă sunt în mod evident sistematice”, a declarat Margo Palloson, șeful Serviciului de Securitate Internă din Estonia, pentru postul de televiziune ETV.

Accentul nu mai cade pe ținte simbolice, ci pe companiile din industria armamentului, în încercarea de a împiedica ajutorul militar să ajungă în Ucraina, a afirmat el.

Palloson a afirmat că serviciile de informații estoniene au dejucat deja un număr „semnificativ” de tentative de acte de sabotaj și atacuri rusești în ultimii ani.

Întrebat dacă numărul atacurilor a crescut, acesta a răspuns că nivelul acestora s-a menținut constant ridicat în ultimii trei ani.

Cu toate acestea, el a avertizat că nivelul de amenințare a crescut în urma unei intensificări a incidentelor care implică explozivi, subliniind atacul dejucat în care a fost implicată o dronă încărcată cu explozivi la Aeroportul Leipzig din Germania.

Marți, Estonia a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru un atac asupra producătorului din domeniul apărării Milrem Robotics, care dezvoltă sisteme militare fără pilot utilizate în Ucraina încă din 2022. Rusia a respins acuzațiile venite din Tallinn.

„Recomandăm cu tărie ca toate companiile din industria de apărare, în special cele care furnizează produse sau servicii Ucrainei, să-și consolideze măsurile de apărare cibernetică”, a declarat Palloson. Companiile din sectorul de apărare al Estoniei reprezintă ținte concrete ale atacurilor, a adăugat el.

Această țară baltică, membră a Uniunii Europene și a NATO, care se învecinează cu Rusia, este un partener apropiat și un susținător al Ucrainei, care se apără de mai bine de patru ani împotriva unei invazii rusești pe scară largă.

Citește și:

Zaharova susține că fabricile europene de armament care aprovizionează Ucraina sunt „ținte militare” pentru Rusia: „Sunt implicate”

Mark Rutte: Nu există nicio ameninţare iminentă dinspre Rusia pentru teritoriul NATO. „Ne putem permite un pic de calm”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stele pe cer
3
Cercetătorii au detectat în premieră semnale radio care vin de la o planetă din afara...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
4
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
5
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari...
S-a terminat: Cristiano Ronaldo își așteaptă avionul și pleacă înaintea meciului din Liga Națiunilor! Scandal în Portugalia
Digi Sport
S-a terminat: Cristiano Ronaldo își așteaptă avionul și pleacă înaintea meciului din Liga Națiunilor! Scandal în Portugalia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paris, France. 13th July, 2026. Estonian Prime Minister Kristen Michal and his wife Evelin Oras arrive at the Élysée Palace for a dinner organised by the Coalition of Volunteers for Ukraine, in Paris, on 13 July 2026, - 13/07/2026 - France/Paris - Julien
„Nu vom fi intimidați”. Premierul Estoniei acuză Rusia de o campanie de sabotaj în Europa
Tancuri ale firmei Milrem Robotics
Estonia acuză Rusia că a ordonat un atac incendiar asupra unei firme din domeniul apărării. Reacția Kremlinului
Russia Businessmen
Estonia a impus propriile sancțiuni celor doi oligarhi ruși eliminați de pe lista neagră a sacțiunilor UE
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
SUA își reevaluează prezența militară în Europa: „Unele țări vor pica testul”. NATO se pregătește pentru un nou echilibru de putere
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
Încă o țară membră UE și NATO deschide cerul pentru avioanele cu încărcătură nucleară ale Franței
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan consideră că votul din Parlament nu e un eșec: „Se pot...
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță că luni va nominaliza un nou prim-ministru, după...
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ilie Bolojan, mesaj pentru Grindeanu după atacurile din Parlament...
John Ratcliffe, directorul CIA
Noi informații despre vizita șefului CIA la Moscova. John Ratcliffe...
Ultimele știri
Scandalul „KimberlyGate” și presupusul puci instrumentat de SUA. Bolojan: România e producătoare de gaze, nu avem nevoie să cumpărăm
Predoiu compară criza politică cu naufragiul Titanicului: „Icebergul se vede de luni întregi”. Avertismentul privind anticipatele
Grindeanu, descris de Bolojan ca „cel mai bun premier care să facă lucrurile fără să deranjeze”: „Dacă ar fi așa, într-o formă cinică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag bani și succes în octombrie 2026. Venus le schimbă situația financiară
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Poate bate FCSB 10 meciuri la rând? Mihai Stoica a făcut calculele în direct: „Nu mă mai uit la clasament”
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
România U21, eliminată de Finlanda U21 în drumul spre EURO 2027. Nordicii se bat cu Spania U21 pentru locul 1
Adevărul
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...