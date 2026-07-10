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Segolene Royal revine în cursa pentru preşedinţia Franţei după aproape 20 de ani

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Politiciana franceză Segolene Royal, fostă candidată la alegerile prezidenţiale din 2007. Foto Profimedia
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Politiciana franceză Segolene Royal, fostă candidată la alegerile prezidenţiale din 2007, a anunţat vineri că va participa la alegerile primare ale Partidului Socialist, în încercarea de a deveni candidata formaţiunii la scrutinul prezidenţial din 2027, marcând astfel revenirea sa în cursa pentru preşedinţia Franţei după aproape două decenii, relatează France Presse și Agerpres.

În vârstă de 72 de ani, Segolene Royal a eşuat în încercarea sa de a deveni prima femeie care ajunge în funcţia de preşedinte al Franţei, post obţinut de Nicolas Sarkozy după al doilea tur de scrutin.

După luni de tergiversări, militanţii Partidului Socialist francez au optat să-şi desemneze candidatul la prezidenţiale prin „alegeri primare cu circuit închis” în octombrie.

Votul va fi rezervat membrilor formaţiunii şi „organizaţiilor politice ce se definesc ca făcând parte din polul socialist”, precum „Piaţa publică” a social-democratului Raphael Glucksmann.

Pentru Segolene Royal (fosta soţie a preşedintelui socialist Francois Hollande, cel care i-a succedat lui Nicolas Sarkozy în 2012), „linia roşie” trebuie să fie cea a „rasismului şi a antisemitismului, a sexismului şi a homofobiei” şi cea a „extremei drepte, la uşile puterii”.

Alţi doi candidaţi şi-au anunţat intenţia de a participa la alegerile primare din Partidul Socialist: deputaţii Philippe Brun şi Jerome Guedj.

Fostul preşedinte Francois Hollande refuză să participe la aceste alegeri primare, dar s-a poziţionat ca o soluţie de ultimă instanţă dacă socialiştii nu vor reuşi să îşi stabilească până la finalul anului un candidat la prezidenţiale.

De partea sa, liderul stângii radicale Jean-Luc Melenchon a ţinut în iunie primul său miting de campanie, cu un an înaintea scrutinului prezidenţial, căutând să se impună ca singura opţiune posibilă de stânga pentru a face faţă extremei drepte.

În centrul spectrului politic francez, Gabriel Attal, fost premier în perioada ianuarie-septembrie 2024, şi-a oficializat deja candidatura, la fel ca un alt fost şef al guvernului, Edouard Philippe.

Un alt candidat la prezidenţiale, de această dată reprezentant al dreptei, este Bruno Retailleau, ministru de interne până în urmă cu câteva luni.

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Editor : Ș.A.

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