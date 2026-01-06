Live TV

Senzori, drone și sateliți. Cum vor SUA să monitorizeze încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu (FT)

Data actualizării: Data publicării:
tancuri si steagul ucrainei si al rusiei
FOTO: Shutterstock

Armata SUA va conduce monitorizarea oricărei linii de încetare a focului în Ucraina, folosind înaltă tehnologie, pentru a atribui vina în cazul unor încălcări, susțin două persoane informate cu privire la propunerile negociate de Kiev și aliații săi occidentali, informează Financial Times.

Propunerea detaliată pentru un sistem fără pilot condus de SUA, care utilizează senzori, drone și sateliți pentru a judeca posibile atacuri ale forțelor ruse sau ucrainene, a fost discutată în cadrul ultimelor negocieri dintre SUA, Ucraina și „Coaliția Voinței, formată din susținători occidentali, la Paris, marți.

Monitorizarea încetării focului ar completa și ar demonstra sprijinul Washingtonului pentru o „forță de asigurare” postbelică, condusă de Europa, în Ucraina.

O declarație comună redactată înaintea reuniunii și care urmează să fie publicată, afirma: „Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului. Acesta va fi condus de SUA, cu participare internațională, inclusiv contribuții din partea membrilor Coaliției Voinței”.

Capacitățile SUA, precum informațiile și logistica” ar face parte din forța de descurajare aeriană, maritimă și terestră condusă de Europa, potrivit proiectului de document consultat de Financial Times „cu angajamentul SUA de a sprijini forța, inclusiv prin contribuții operaționale și logistice”.

Capacitatea de monitorizare a încetării focului este considerată de capitalele europene ca un pas semnificativ al administrației Trump în vederea menținerii sprijinului pentru țară și asigurării viitorului său postbelic.

Discuțiile de la Paris reprezintă cea mai importantă ofertă din partea Washingtonului de a participa la efortul multinațional care vizează să asigure Ucraina că nu va suferi o nouă agresiune din partea Rusiei după încheierea invaziei pe scară largă lansate de președintele Vladimir Putin în februarie 2022.

Doi înalți oficiali ucraineni implicați în negocieri au declarat că Kievul este mulțumit până în prezent de propunerea Declarației de la Paris, dar au recunoscut că mai sunt multe de făcut în acest sens. Cheia acum, a spus unul dintre oficiali, este modul în care declarația poate fi transformată într-un acord obligatoriu și cât de repede.

Trebuie să se înțeleagă că declarația de la Paris nu înlocuiește pachetul de proiecte aflate în lucru sau vreunul dintre ele în parte”, a declarat un al doilea înalt oficial ucrainean. „Este un mesaj politic rezultat din discuțiile din cadrul reuniunii de astăzi. Și este foarte important.”

Ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, și principalul său negociator pentru Rusia, Steve Witkoff, s-au întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele francez, Emmanuel Macron, la Paris, înaintea unei reuniuni mai ample a zeci de lideri din coaliție, printre care și Alexus Grynkewich, șeful comandamentului european al forțelor armate americane.

Grynkewich, care ocupă și funcția de comandant suprem al NATO în Europea (SACEUR), a jucat un rol din ce în ce mai important în negocierile cu Ucraina din ultimele luni și a fost forța motrice din spatele avansării detaliilor tehnice ale inițiativei de monitorizare a încetării focului, au adăugat oficialii.

Au rămas puncte de dezacord cu privire la modul de caracterizare a posibilelor încălcări ale armistițiului, au declarat oficialii.

După invazia inițială a Rusiei în Crimeea și estul Ucrainei în 2014, au fost raportate zilnic încălcări ale liniei de încetare a focului convenite.

