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Serbia, în pragul alegerilor anticipate. Președintele Aleksandar Vucic a anunțat data scrutinului

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Aleksandar Vucic.
Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images
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Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat marți că va stabili data de 25 octombrie pentru organizarea unor alegeri anticipate, în încercarea de a-și consolida controlul asupra scenei politice sârbe după aproape doi ani de proteste conduse de studenți și de a fi ales prim-ministru. Luni, guvernul i-a cerut lui Vucic să dizolve parlamentul și să programeze alegeri anticipate, potrivit TVP World.

„Alegerile vor avea loc pe 25 octombrie”, a declarat Vucic într-o emisiune de știri a postului public RTS, adăugând că va anunța oficial decizia miercuri, la prânz.

Acest lucru i-ar permite lui Aleksandar Vucic, care a fost desemnat sâmbătă de Partidul Progresist Sârb ca candidat la funcția de prim-ministru, să încerce să-și reafirme autoritatea după ce protestele au reprezentat cea mai mare provocare pentru guvernarea sa.

Următoarele alegeri parlamentare din Serbia erau prevăzute abia în decembrie 2027. Însă, în urma a aproape doi ani de proteste conduse de studenți, Vučić a declarat că va solicita organizarea unor alegeri anticipate.

Vucic, care conduce țara în calitate de președinte sau prim-ministru de 12 ani, s-a confruntat cu demonstrații anticorupție declanșate de prăbușirea unui acoperiș din beton la o gară din orașul Novi Sad, din nordul țării, în noiembrie 2024, accident în care și-au pierdut viața 16 persoane.

Opoziția și demonstranții îi acuză pe Vučić și pe aliații săi de violență împotriva oponenților politici, de corupție rampantă, de legături cu crima organizată și de îngrădirea libertății presei, acuzații pe care Vucic și aliații săi le neagă.

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Editor : C.A.

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