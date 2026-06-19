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Serbia: Procurorii susțin că studenții au plănuit simularea unui atac cu „tun sonic” la proteste. Oficialii vorbesc despre război civil

Data publicării:
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Proteste antiguvernamentale masive în Serbia. Foto: Profimedia
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Din articol
Oficialii sârbi acuză mișcarea studențească de pregătirea unui război civil

Procurorii sârbi susțin că studenți implicați în protestele antiguvernamentale de amploare din martie 2025 au discutat despre simularea utilizării unui „tun sonic”, cu scopul de a crea impresia că autoritățile au folosit o astfel de armă împotriva manifestanților. Pe baza acestor concluzii, oficiali de rang înalt de la Belgrad au lansat acuzații grave la adresa mișcării studențești, vorbind despre tentative de destabilizare a țării și chiar despre provocarea unui război civil.

Oficiali sârbi de rang înalt au acuzat vineri mişcarea studenţească de răspândirea unor informaţii false privind utilizarea unei arme sonice în cadrul unei manifestaţii antiguvernamentale de amploare în 15 martie 2025, de încercarea de a provoca ciocniri de stradă, precum şi de complot pentru asasinarea preşedintelui Aleksandar Vucic şi provocarea unui război civil, relatează agenţia de presă croată Hina.

Aceste acuzaţii intervin după ce Parchetul General al Serbiei a declarat vineri că, în urma anchetei sale privind decesul inexplicabil al unei studente de la Facultatea de Filosofie din Belgrad, s-a constatat că studenţii care ocupaseră facultatea ar fi discutat despre „simularea” utilizării unui tun sonic în timpul protestului din martie.

Manifestaţia de protest din 15 martie 2025 de la Belgrad, organizată de studenţi, a fost descrisă de presa independentă drept cea mai mare adunare de acest gen din istoria Serbiei. Aceasta a făcut parte dintr-o serie de proteste antiguvernamentale declanşate în urma prăbuşirii acoperişului unei gări din oraşul Novi Sad, situat în nordul ţării, la 1 noiembrie 2024, accident în care şi-au pierdut viaţa 16 persoane.

În timpul unui moment de reculegere în memoria victimelor, un zgomot puternic s-a răspândit prin mulţime, provocând panică, iar în zilele următoare au apărut acuzaţii conform cărora poliţia ar fi folosit un aşa-numit „tun sonic”.

Intenţia studenţilor, potrivit procurorilor, era aceea de a crea impresia că autorităţile statului ar fi folosit o armă sonică, în ideea de a acuza guvernul de la Belgrad în faţa opiniei publice naţionale şi internaţionale, stârnind teamă şi agitaţie în rândul populaţiei. În cele din urmă, intenţia studenţilor ar fi fost de a provoca o schimbare violentă a ordinii constituţionale şi de a pune în pericol securitatea statului, conform procurorilor.

Studenţii au respins acuzaţiile procuraturii, afirmând că aceasta încearcă să distragă atenţia de la întrebările esenţiale legate de evenimentele din 15 martie 2025.

Mişcarea studenţească a organizat luni de proteste, cerând ca cei responsabili de tragedia de la Novi Sad să fie traşi la răspundere, acuzând guvernul de corupţie şi de lucrări de reconstrucţie deficitare care au dus la moartea celor 16 persoane. Cea mai recentă cerere este organizarea unor alegeri anticipate, pe care autorităţile au evitat până acum să le convoace, deşi Vucic le-a promis şi anunţat între timp, notează Hina.

Oficialii sârbi acuză mișcarea studențească de pregătirea unui război civil

Preşedinta Parlamentului sârb, Ana Brnabic, i-a acuzat pe studenţi că organizează şi antrenează oameni pentru a provoca un război civil în Serbia, a adânci ura şi diviziunile în societate şi a „distruge şi călca în picioare ţara”. „Ideea lor era să-i ucidă pe Aleksandar Vucic şi familia sa şi să provoace un război civil”, a declarat ea.

Ministrul de Interne, Ivica Dacic, a declarat că procuratura a „demascat în întregime un plan monstruos şi minuţios conceput, menit să folosească minciuni privind presupusa utilizare a unui tun sonic pentru a provoca panică în masă, ciocniri de stradă şi război civil”.

El a spus că a fost un plan care s-a întins pe parcursul mai multor luni şi care constituia un „război hibrid împotriva statului sârb şi a Ministerului de Interne”, adăugând că a fost un scenariu cu „un singur scop - provocarea unui război civil în Serbia”.

„Astfel de activităţi subversive periculoase, care ameninţă în mod direct securitatea Serbiei, trebuie pedepsite cu cea mai mare severitate. Nimănui nu i se va mai permite să se joace cu statul şi cu securitatea poporului său”, a declarat Dacic.

Vucic, care a descris mişcarea studenţească drept o „revoluţie colorată”, a respins anterior acuzaţiile potrivit cărora la protest ar fi fost folosit un tun sonic, susţinând că aceste afirmaţii reprezintă un atac deliberat la adresa statului, menit să provoace instabilitate şi răsturnarea violentă a ordinii constituţionale.

Editor : M.I.

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