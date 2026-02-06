Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că tentativa de asasinat împotriva generalului Vladimir Alekseiev face parte dintr-o strategie a Kievului de a bloca negocierile de pace, potrivit declarațiilor făcute vineri, citate de Agerpres.

„Acest act terorist confirmă încă o dată intenţia regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski de a recurge la provocări constante menite, încă o dată, să saboteze procesul de negociere”, a spus Lavrov la o conferinţă de presă.

În opinia sa, Kievul este dispus „să facă totul” pentru a-şi convinge susţinătorii occidentali să nu permită Statelor Unite să obţină „o soluţionare justă” a conflictului din Ucraina. Cât despre implicaţiile acestui atentat asupra negocierilor cu Ucraina, iniţiate cu mediere americană în Emiratele Arabe Unite, Lavrov a spus că prerogativele decizionale revin liderilor politici, făcând referire la preşedintele rus Vladimir Putin.

Generalul Vladimir Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care este şeful serviciului rus de informaţii militare GRU şi a condus delegaţia rusă la recentele discuţii cu Ucraina în Emiratele Arabe Unite. El a fost spitalizat în stare critică în urma tentativei de asasinat care a avut loc vineri dimineaţă. Comitetul de Investigaţii al Rusiei, instituţia însărcinată cu anchetele sensibile, a transmis deocamdată doar că „o persoană neidentificată a tras mai multe focuri” asupra generalului într-o clădire pe şoseaua Volokolamsk, în nord-vestul Moscovei, „şi a fugit de la locul faptei”.

Ucraina nu a comentat încă atacul, dar se știe că serviciile secrete ale țării au comis mai multe atentate împotriva unor responsabili ruşi ori susţinători ai Kremlinului, cum au fost un celebru blogger militar rus asasinat într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg sau Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, scriitor naţionalist rus apropiat al Kremlinului, ucisă tot de o bombă amplasată sub maşina sa.

Acuzațiile formulate de Lavrov vin în contextul reluării recente a negocierilor dintre Rusia și Ucraina, desfășurate sub mediere americană în Emiratele Arabe Unite, în încercarea de a identifica o ieșire din conflictul declanșat în februarie 2022.

Kremlinul: negocieri „complexe, dar constructive” la Abu Dhabi

Negocierile dintre Moscova și Kiev, desfășurate la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, în prezența reprezentanților americani, în vederea găsirii unei ieșiri din războiul din Ucraina, au fost „foarte complexe”, dar „constructive”, a apreciat vineri Kremlinul, potrivit AFP.

„Timp de două zile s-a depus o muncă constructivă şi foarte complexă. Ea va continua”, a anunţat într-un punct de presă purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitrri Peskov.

Ruşii şi ucrainienii s-au reîntâlnit la Abu Dhabi miercuri şi joi, în prezenţa americanilor, pentru a negocia o soluţie la cei aproape patru ani de Război în Ucraina. După două zile de discuuţii, singurul rezultat tangibil anunţat în mod public a fost un schimb de prizonieri între Kiev şi Moscova, primul din octombrie încoace.

Noi negocieri între ruşi, ucraineni şi americani urmează să aibă loc „în săptămânile viitoare”, a anunţat Kievul. Eforturi diplomatice în vederea găsirii unei soluţii la acest conflict se lovesc - de mai multe luni - de problema teritorială. Moscova cere ca Kievul să abandoneze regiunea Doneţk (est), inclusiv zonele controalte de către armata ucraineană, în schimbul unei eventuale „îngheţări” a liniei frontului.

Editor : M.I.