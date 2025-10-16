Live TV

Serviciile chineze ar fi desfășurat „acțiuni de spionaj la scară largă” în Marea Britanie. Scandalul politic declanșat la Londra

Xi Jinping
Xi Jinping. Foto: Profimedia

Serviciile de informații chineze au desfășurat „operațiuni de spionaj la scară largă” care au amenințat economia și securitatea Regatului Unit, a declarat un înalt oficial al guvernului britanic procurorilor într-un caz de spionaj eșuat care a stârnit o dispută politică aprinsă la Westminster.

Consilierul adjunct pentru securitate națională a subliniat, de asemenea, eforturile Marii Britanii de a stabili relații „pozitive” cu Beijingul, potrivit dovezilor făcute publice ca răspuns la escaladarea conflictului politic de la Westminster.

Matthew Collins, consilierul adjunct pentru securitate națională al Regatului Unit, a declarat într-o declarație scrisă publicată miercuri seara că presupusele activități ale celor doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei erau „prejudiciabile pentru siguranța sau interesele Regatului Unit” și că „informațiile și materialele” transmise de aceștia ar fi „direct sau indirect” utile statului chinez.

Dar Collins a subliniat, de asemenea, procurorilor că Marea Britanie s-a angajat să „urmărească o relație pozitivă cu China pentru a consolida înțelegerea, cooperarea și stabilitatea”, potrivit documentelor, care au fost publicate ca răspuns la criticile tot mai intense privind modul în care guvernul a gestionat cazul.

Christopher Cash, în vârstă de 30 de ani, fost cercetător pentru un deputat conservator, și Christopher Berry, profesor în vârstă de 33 de ani, au negat acuzațiile că ar fi transmis informații sensibile unui presupus agent al serviciilor secrete chineze între 2021 și 2023. Serviciul de Procuratură al Coroanei a renunțat în mod neașteptat la acuzațiile împotriva lor luna trecută, provocând o reacție politică negativă.

Directorul Parchetului din Marea Britanie a declarat că cazul s-a prăbușit deoarece nu s-au putut obține dovezi de la guvern, care se referea la China ca la o amenințare la adresa securității naționale. Conservatorii din opoziție, care erau la putere când cei doi bărbați au fost acuzați în aprilie 2024, au dat vina pe actualul guvern laburist, susținând că acesta era „prea slab pentru a se opune Beijingului într-o chestiune crucială de securitate națională”.

Într-o mișcare neobișnuită, miercuri seara, guvernul a publicat trei declarații ale martorilor furnizate de Collins către CPS între decembrie 2023 și august 2025.

În cea mai recentă declarație, Collins a afirmat că serviciile de informații chineze sunt „extrem de capabile și desfășoară operațiuni de spionaj la scară largă împotriva Regatului Unit pentru a promova interesele statului chinez și a prejudicia interesele și securitatea Regatului Unit. Operațiunile de spionaj ale Chinei amenință prosperitatea economică și reziliența Regatului Unit, precum și integritatea instituțiilor noastre democratice”.

Cu toate acestea, Collins a subliniat, de asemenea, că guvernul britanic se angajează să caute o relație „pozitivă” cu Beijingul. Poziția sa a fost „să cooperăm acolo unde putem, să concurăm acolo unde este necesar și să contestăm acolo unde trebuie, inclusiv în chestiuni de securitate națională”, a afirmat el.

