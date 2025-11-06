Serviciile secrete de la Bruxelles dezvăluie cine se află în spatele incidentelor cu dronele care au dus la închiderea aeroporturilor

Serviciile de informații belgiene consideră că un stat străin, cel mai probabil Rusia, se află în spatele unei serii de incidente recente cu drone care au perturbat traficul aerian și operațiunile militare, transmite Belga, o agenție națională de știri belgiană, citând surse.

Sursele Belga au indicat mai multe semne ale implicării străine în recentele apariții ale dronelor: dronele zboară în formații specifice, sub acoperirea întunericului și în apropierea unor instalații belgiene critice.

Serviciile de informații belgiene au concluzionat că o astfel de activitate „depășește capacitățile amatorilor”, a raportat Belga.

Îngrijorările cu privire la o posibilă implicare a Rusiei au crescut pe fondul discuțiilor privind utilizarea activelor rusești înghețate, majoritatea fiind deținute în depozitul Euroclear din Bruxelles, pentru a sprijini Ucraina.

Editor : A.R.