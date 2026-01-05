Live TV

Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile. Discuțiile liderului american din Air Force One erau ascultate

Data publicării:
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Barack Obama. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
Din articol
BND nu comentează dacă acuzațiile sunt adevărate Merkel a fost victima interceptărilor serviciului secret american NSA Cancelaria a oprit operațiunea în 2014

Potrivit jurnalistului Holger Stark de la revista „Zeit”, Serviciul Federal de Informații (BND) l-a ascultat pe fostul președinte american Barack Obama. În podcastul vicepreședintelui „Bild”- Paul Ronzheimer, Stark a declarat că serviciul secret a profitat de faptul că criptarea convorbirilor din avionul guvernamental american era mult mai dificilă decât la sol. „De aceea, americanii au purtat din când în când convorbiri care erau fie slab criptate, cu lacune, fie deloc criptate”, a spus Stark.

„Și BND știa acest lucru și cunoștea cele peste zece frecvențe pe care Air Force One le folosea pentru acest tip de comunicații telefonice. Și le-a interceptat.” Nu a existat nicio misiune oficială de spionaj în acest sens. Convorbirile telefonice ale lui Obama au fost transcrise în mod corespunzător și distribuite în cadrul BND doar într-o singură copie. Directiva internă era ca acea copie să fie distrusă la final. Așa s-a întâmplat în majoritatea cazurilor. „Cancelaria nu a știut nimic despre asta pentru mult timp.”

BND nu comentează dacă acuzațiile sunt adevărate

BND nu a făcut declarații concrete cu privire la acuzații. La solicitarea Agenției de Presă Germane din Berlin, acesta a comunicat: „Serviciul Federal de Informații nu comentează public chestiuni care privesc eventualele informații sau activități ale serviciilor de informații.” Astfel, nu s-a făcut nicio declarație cu privire la veridicitatea faptelor. „Serviciul Federal de Informații raportează cu privire la subiectele respective în special guvernului federal și comisiilor competente ale Bundestagului german, care se întrunesc în secret”, se menționează doar în comunicat, transmite zeit

Merkel a fost victima interceptărilor serviciului secret american NSA

Presupusa interceptare a convorbirilor lui Obama este interesantă și pentru că serviciul secret american NSA a interceptat timp de ani de zile telefonul mobil al fostului cancelar Angela Merkel (CDU). Acest lucru a devenit cunoscut în 2013 și a dus la tensiuni considerabile în relațiile germano-americane. „Spionajul între prieteni nu este acceptabil”, a declarat Merkel, vizibil supărată. Obama s-a arătat jenat la momentul respectiv, fără să fie clar de când știa despre spionaj. Merkel și Obama s-au străduit ulterior să îmbunătățească relațiile dintre cele două țări.

Potrivit lui Stark, BND nu îl asculta în mod regulat pe Obama. Dar dacă angajații ar fi observat că se transmitea pe frecvențele respective, ar fi înregistrat. „A fost autorizat de președintele BND, care ar fi putut să oprească acest lucru”, a spus jurnalistul. BND ar fi interceptat și convorbiri ale fostului secretar de stat american Hillary Clinton, precum și ale unor militari americani. „Pentru BND era pur și simplu prea tentant să asculte și să arunce astfel o mică privire în lumea gândurilor conducerii americane”, a spus Stark.

Cancelaria a oprit operațiunea în 2014

Cancelaria a oprit supravegherea avionului prezidențial american în 2014, după ce operațiunea împotriva lui Obama se desfășura deja de mai mulți ani, a scris jurnalistul pe portalul online al „Zeit”. „Nu este clar când a început și dacă predecesorul său, George W. Bush, fusese deja ales ca țintă.” Informațiile obținute din interceptarea convorbirilor telefonice ale lui Obama au fost incluse în evaluări generale privind poziția SUA, care au fost transmise și cancelariei, fără a se preciza sursa concretă a informațiilor, a afirmat jurnalistul.

Stark a publicat rezultatele cercetărilor sale și în noua sa carte „Das erwachsene Land. Deutschland ohne Amerika – eine historische Chance” (Țara adultă. Germania fără America – o șansă istorică), care apare astăzi. În aceasta se menționează că existența dosarului secret al BND cu transcrierile operațiunii americane a fost menționată pentru prima dată în comisia de anchetă a BND din 2014 și 2015. Cancelaria federală a dispus oprirea operațiunii și ștergerea imediată a convorbirilor interceptate întâmplător. „BND a reușit însă să țină secret cel mai important și mai sensibil obiectiv din punct de vedere politic: Barack Obama.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Greenland on globe
Germania îl amenință voalat pe Donald Trump cu răspunsul NATO în cazul în care SUA vor prelua Groenlanda
Power outage Berlin
Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua
masina de politie din germania
Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina
friedrich merz la o sedinta
Avertisment sumbru în mesajului cancelarului german de Anul Nou: „Războiul bate la porțile Europei”
avion european de luptă
Programul SCAF se amână din nou. Proiectul european de avioane de luptă rămâne blocat
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Preşedintele columbian Gustavo Petro
Mesajul președintelui Columbiei, după amenințările lui Donald Trump...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...