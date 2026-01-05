Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile. Discuțiile liderului american din Air Force One erau ascultate

Potrivit jurnalistului Holger Stark de la revista „Zeit”, Serviciul Federal de Informații (BND) l-a ascultat pe fostul președinte american Barack Obama. În podcastul vicepreședintelui „Bild”- Paul Ronzheimer, Stark a declarat că serviciul secret a profitat de faptul că criptarea convorbirilor din avionul guvernamental american era mult mai dificilă decât la sol. „De aceea, americanii au purtat din când în când convorbiri care erau fie slab criptate, cu lacune, fie deloc criptate”, a spus Stark.

„Și BND știa acest lucru și cunoștea cele peste zece frecvențe pe care Air Force One le folosea pentru acest tip de comunicații telefonice. Și le-a interceptat.” Nu a existat nicio misiune oficială de spionaj în acest sens. Convorbirile telefonice ale lui Obama au fost transcrise în mod corespunzător și distribuite în cadrul BND doar într-o singură copie. Directiva internă era ca acea copie să fie distrusă la final. Așa s-a întâmplat în majoritatea cazurilor. „Cancelaria nu a știut nimic despre asta pentru mult timp.”

BND nu comentează dacă acuzațiile sunt adevărate

BND nu a făcut declarații concrete cu privire la acuzații. La solicitarea Agenției de Presă Germane din Berlin, acesta a comunicat: „Serviciul Federal de Informații nu comentează public chestiuni care privesc eventualele informații sau activități ale serviciilor de informații.” Astfel, nu s-a făcut nicio declarație cu privire la veridicitatea faptelor. „Serviciul Federal de Informații raportează cu privire la subiectele respective în special guvernului federal și comisiilor competente ale Bundestagului german, care se întrunesc în secret”, se menționează doar în comunicat, transmite zeit.

Merkel a fost victima interceptărilor serviciului secret american NSA

Presupusa interceptare a convorbirilor lui Obama este interesantă și pentru că serviciul secret american NSA a interceptat timp de ani de zile telefonul mobil al fostului cancelar Angela Merkel (CDU). Acest lucru a devenit cunoscut în 2013 și a dus la tensiuni considerabile în relațiile germano-americane. „Spionajul între prieteni nu este acceptabil”, a declarat Merkel, vizibil supărată. Obama s-a arătat jenat la momentul respectiv, fără să fie clar de când știa despre spionaj. Merkel și Obama s-au străduit ulterior să îmbunătățească relațiile dintre cele două țări.

Potrivit lui Stark, BND nu îl asculta în mod regulat pe Obama. Dar dacă angajații ar fi observat că se transmitea pe frecvențele respective, ar fi înregistrat. „A fost autorizat de președintele BND, care ar fi putut să oprească acest lucru”, a spus jurnalistul. BND ar fi interceptat și convorbiri ale fostului secretar de stat american Hillary Clinton, precum și ale unor militari americani. „Pentru BND era pur și simplu prea tentant să asculte și să arunce astfel o mică privire în lumea gândurilor conducerii americane”, a spus Stark.

Cancelaria a oprit operațiunea în 2014

Cancelaria a oprit supravegherea avionului prezidențial american în 2014, după ce operațiunea împotriva lui Obama se desfășura deja de mai mulți ani, a scris jurnalistul pe portalul online al „Zeit”. „Nu este clar când a început și dacă predecesorul său, George W. Bush, fusese deja ales ca țintă.” Informațiile obținute din interceptarea convorbirilor telefonice ale lui Obama au fost incluse în evaluări generale privind poziția SUA, care au fost transmise și cancelariei, fără a se preciza sursa concretă a informațiilor, a afirmat jurnalistul.

Stark a publicat rezultatele cercetărilor sale și în noua sa carte „Das erwachsene Land. Deutschland ohne Amerika – eine historische Chance” (Țara adultă. Germania fără America – o șansă istorică), care apare astăzi. În aceasta se menționează că existența dosarului secret al BND cu transcrierile operațiunii americane a fost menționată pentru prima dată în comisia de anchetă a BND din 2014 și 2015. Cancelaria federală a dispus oprirea operațiunii și ștergerea imediată a convorbirilor interceptate întâmplător. „BND a reușit însă să țină secret cel mai important și mai sensibil obiectiv din punct de vedere politic: Barack Obama.”

Editor : A.R.