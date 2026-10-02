Serviciile secrete ruse au primit misiunea de a-și intensifica operațiunile hibride în Europa, avertizează Ucraina

Serviciile secrete ruse au primit misiunea de a intensifica numărul atacurilor în Europa, a avertizat serviciul de informații militare ucrainean (HUR) într-o declarație din 2 octombrie, relatează Kyiv Independent.

„Serviciile speciale ale statului agresor, Rusia, au primit sarcina de a-și intensifica activitatea pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și ale NATO — aceasta implică pregătirea unor operațiuni hibride menite să submineze ajutorul acordat Ucrainei și să slăbească capacitățile Alianței”, se arată în declarație.

Printre acțiunile de „război hibrid” ale Rusiei s-au numărat incendii provocate, asasinate și o recentă încercare de a arunca în aer un avion de marfă ucrainean de tip Antonov cu ajutorul unor drone FPV modificate, la Leipzig, în luna august. La 1 septembrie, Germania a acuzat oficial Rusia că a comis acest atac.

„Pentru a desfășura operațiuni, inclusiv sabotaje, Kremlinul intenționează să implice în Europa agenți recrutați de Statul Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU) și de FSB-ul Federației Ruse. Serviciile speciale ruse vizează instalații militare, infrastructură critică și sisteme de comunicații”, se arată în comunicat.

„Printre țintele probabile ale agresorului se numără stațiile de recepție a internetului prin satelit Starlink situate în țările europene”, a declarat HUR.

Starlink, produs și operat de compania SpaceX a lui Elon Musk, este utilizat pe scară largă de armata ucraineană în scopuri de comunicații.

Pe 24 septembrie, ministrul Digitalizării, Krzysztof Gawkowski, a declarat jurnaliștilor că un incendiu izbucnit la o stație terestră Starlink din Polonia ar fi putut fi o încercare deliberată de a perturba accesul la internet utilizat de forțele ucrainene de pe front.

Gawkowski a declarat că există indicii potrivit cărora incendiul de la stația din Wola Krobowska, din Voievodatul Mazovia, Polonia, care a avut loc în seara zilei de 23 septembrie, ar fi putut fi o încercare de a perturba activitatea acesteia.

Stația este operată de compania de telecomunicații de stat Exatel și funcționează ca un nod de internet care transportă traficul prin Polonia, inclusiv către Ucraina, a declarat Gawkowski.

El a sugerat că Rusia ar putea fi în spatele incidentului, descriindu-l ca făcând parte, posibil, din războiul hibrid al Moscovei. Autoritățile poloneze nu au finalizat încă ancheta privind incidentul.

Guvernele europene își intensifică pregătirile pentru posibile atacuri hibride din partea Rusiei, în contextul în care oficialii de pe întreg continentul avertizează că Moscova ar putea recurge din ce în ce mai des la drone, rachete, acte de sabotaj și atacuri cibernetice pentru a testa țările NATO și a exercita presiuni asupra acestora în legătură cu sprijinul acordat Ucrainei.

„Direcția de Apărare a Ministerului Apărării din Ucraina și-a avertizat partenerii cu privire la planurile criminale ale statului agresor, Rusia”, se arată în comunicat.

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Editor : A.M.G.