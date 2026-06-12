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Serviciul diplomatic european, în criză adâncită după ce Kaja Kallas a comparat Israelul cu regimul apartheid din Africa de Sud

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Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images

Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a comparat Israelul cu perioada regimului de apartheid din Africa de Sud în timpul discuţiilor la nivel înalt purtate recent în Maroc, adâncind controversele referitoare la eficienţa Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), notează vineri Euractiv.

Remarca lui Kallas intervine pe fondul criticilor la adresa Serviciului diplomatic european, pe care ea îl conduce.

Kaja Kallas, fostă şefă a guvernului eston, a călătorit la Ciudad de Mexico în perioada 20-22 mai unde a condus delegaţia UE la un summit important găzduit de ţara nord-americană, notează Agerpres.

În timpul discuţiilor cu reprezentanţii guvernului mexican, Kallas a comparat tratamentul la care sunt supuşi, din partea Israelului, palestinienii în Fâşia Gaza şi Cisiordania cu regimul de apartheid din Africa de Sud încheiat la începutul anilor '90.

Oficialităţi şi diplomaţi, inclusiv unii prezenţi la întâlnire, au declarat pentru Euractiv că şefa diplomaţiei UE a descris cât de emoţionată a fost în timpul deplasării sale de anul trecut în Africa de Sud, unde a vizitat şi Muzeul Apartheidului din Johannesburg.

Africa de Sud a avut o politică de stat strictă de segregare rasială forţată între albi şi negri, cunoscută drept apartheid, ce a durat din 1948 până la începutul anilor '90.

În concordanţă cu politica UE, Kallas a recunoscut dreptul de autoapărare al Israelului, dar a spus că răspunsul ar trebui să fie proporţionat şi că politica de colonizare israeliană în Cisiordania subminează posibilitatea unei soluţii cu două state.

„UE este critică la adresa Israelului şi sprijină o soluţie cu două state. Comparaţia cu apartheid este inacceptabilă şi nu este politica UE. Este o mare problemă dacă ea (Kaja Kallas) face acest tip de declaraţii în timp ce reprezintă oficial UE pe scena mondială', a afirmat un diplomat european.

Comentariile lui Kallas au adâncit criza internă din Serviciul diplomatic european şi instituţiile UE în legătură cu eficienţa politicii externe europene actuale.

Un funcţionat de rang înalt din Comisia Europeană a subliniat că '„afirmaţiile neînţelepte ale Kajei Kallas în multiple ocazii”' au amplificat criticile din partea a tot mai multe ţări membre, printre care Franţa, Germania, Suedia, Finlanda şi Irlanda.

„Dacă un ministru de externe naţional spune lucruri neînţelepte şi nediplomatice, atunci poate fi convocat de premier. În sistemul UE acest lucru nu funcţionează. Şi totuşi Kallas vorbeşte în numele celor 27 de state membre”, a adăugat funcţionarul citat.

Postul deţinut de Kaja Kallas este simultan de Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate şi de vicepreşedinte al Comisiei Europene.

Editor : B.E.

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