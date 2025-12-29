Sfârșitul unui serviciu cu o istorie de peste 400 de ani. O țară europeană va trimite ultima scrisoare în 2025

În încercarea de a-şi rezolva problemele financiare, compania poştală naţională din Danemarca va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie, punând capăt unui serviciu care datează de 401 ani, relatează POLITICO.

Acest serviciu a fost oferit pentru prima dată în 1624.

Decizia de a renunţa la livrarea scrisorilor fizice este una pragmatică: PostNord a raportat un deficit operaţional de 428 de milioane de coroane — sau 57 de milioane de euro — anul trecut. Având în vedere că volumul scrisorilor fizice procesate a scăzut cu peste 90% din 2000, încetarea serviciului este o decizie clară de reducere a costurilor.

„PostNord Danemarca are o lungă istorie în care scrisorile au jucat un rol important, dar Danemarca fiind una dintre cele mai digitalizate ţări din lume, majoritatea danezilor nu mai trimit scrisori fizice”, a declarat Andreas Brethvad, directorul de relaţii publice şi comunicare al companiei.

Autoritatea poştală se va concentra acum pe livrarea coletelor din comerţul electronic – un serviciu utilizat de opt din zece danezi care fac cumpărături online în mod regulat.

Cu toate acestea, legislaţia daneză garantează cetăţenilor dreptul de a trimite şi primi scrisori fizice. Aşadar, odată ce PostNord nu mai oferă acest serviciu, compania de transport şi distribuţie Dao va prelua această sarcină. Începând din ianuarie, danezii care doresc să trimită scrisori în ţară sau în străinătate vor trebui să le depună la magazinele companiei private – care a procesat deja 30 de milioane de scrisori în acest an – şi să le aplice ştampilele companiei.

Dao a declarat că este „încântată” să ofere acest serviciu, pentru care compania urmează să primească 110 milioane de coroane (14,7 milioane de euro) ca subvenţii guvernamentale. Într-o postare pe site-ul său corporativ, grupul de procesare a coletelor evidenţiază noi date care sugerează că, totuşi, corespondenţa fizică cunoaşte o renaştere în rândul tinerilor danezi, care adoptă comunicarea cu stiloul şi hârtia.

Compania intenţionează acum să profite de această tendinţă prin reducerea tarifelor de livrare a scrisorilor şi creşterea capacităţii de procesare până la 80 de milioane de scrisori anul viitor.

„Mulţi cred că scrisorile sunt pe cale de dispariţie, dar ele joacă în continuare un rol important”, a declarat Lars Balsby, director de vânzări al Dao, care a subliniat că intenţionează să ofere acest serviciu în viitorul previzibil. „Vom fi aici mâine, peste cinci ani şi peste zece ani”, a asigurat el.

Sfârșitul unei epoci

Decizia PostNord de a opri serviciul de livrare a corespondenţei fizice înseamnă eliminarea a 1.500 de locuri de muncă. De asemenea, aceasta înseamnă sfârşitul celor 1.500 de cutii poştale roşii din Danemarca.

Brethvad a declarat că PostNord este conştientă de faptul că aceste cutii poştale sunt o parte reprezentativă a patrimoniului danez. La începutul acestei luni, 1.000 dintre ele au fost vândute într-o licitaţie specială, iar alte 200 vor fi scoase la licitaţie în ianuarie, toate încasările fiind donate organizaţiilor caritabile care sprijină copiii afectaţi de situaţii de criză din întreaga lume.

Căsuţele rămase vor fi păstrate pentru a „servi unor scopuri noi şi semnificative”, a explicat Brethvad. Şi, deşi utilizarea lor viitoare nu a fost încă stabilită, transformarea cu succes a căsuţelor telefonice neutilizate în biblioteci pop-up în locuri precum Marea Britanie şi Suedia demonstrează că infrastructura stradală învechită poate, într-adevăr, să aibă o a doua viaţă de succes.

Danemarca nu este însă singura ţară din UE care îşi revizuieşte modul de gestionare a corespondenţei fizice.

În toată Europa, autorităţile poştale încearcă să reducă costurile prin externalizarea sau eliminarea serviciilor şi reducerea locurilor de muncă. După şase decenii, Deutsche Post a renunţat anul trecut la serviciul de livrare a corespondenţei aeriene în Germania şi în prezent concediază mii de angajaţi.

Poczta Polska din Polonia reduce, de asemenea, mii de locuri de muncă în încercarea de a reduce pierderile.

Editor : A.R.