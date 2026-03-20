„Shahedul polonez” prinde contur: Centru strategic pentru drone, inaugurat la periferia Varșoviei

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a inaugurat oficial joi Centrul pentru Sisteme Autonome (OSA), în cadrul unui proiect menit să accelereze cercetarea și producția de drone, inclusiv a modelului PLargonia, supranumit „Shahedul polonez”.

Potrivit declaraţiilor făcute de ministrul polonez într-o conferinţă de presă, „prioritatea imediată a centrului este finalizarea cât mai curând posibil a designului PLargonia, care este deja cunoscută sub numele de 'Shahedul polonez'”, aluzie la dronele kamikaze produse iniţial în Iran, pe care Rusia le fabrică acum în masă pentru a fi utilizate în Ucraina, relatează Agerpres.

PLargonia va fi o dronă militară care „se află în faza finală de dezvoltare şi va intra în serviciu operaţional şi producţie în curând”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Înaltul oficial polonez a subliniat că noul centru va acţiona ca un nucleu ştiinţifico-industrial care va coordona forţele armate cu Grupul Polonez de Armament PGZ (un consorţiu de stat de companii de armament) şi cu diverse institute de cercetare civilă. Conform explicaţiilor oferite de Kosiniak-Kamysz, obiectivul este de a „reduce drastic timpul dintre o descoperire ştiinţifică şi începerea producţiei în masă a rezultatului acesteia”.

Centrul, situat la periferia Varşoviei, va coordona dezvoltarea de drone aeriene, terestre şi subacvatice pentru toate ramurile armatei. PLArgonia este versiunea poloneză a dronelor sinucigaşe cu rază lungă de acţiune care, la fel ca Shahed, sau Gheran, de fabricaţie rusă, au căpătat un rol important în războiul din Ucraina.

Aeronava poloneză este mai uşoară şi mai manevrabilă decât modelul iranian, dar va avea o rază de acţiune mai scurtă, de până la 900 de kilometri - faţă de raza de 2.400 de kilometri a dronei iraniene - şi o sarcină utilă maximă explozivă de 20 de kilograme (faţă de 90 de kilograme pentru Shahed), potrivit producătorului, ceea ce o face o versiune „low-cost”.

În declaraţii anterioare, ministrul apărării polonez a confirmat că ţara sa a primit consiliere din partea armatei ucrainene cu privire la utilizarea dronelor militare şi a menţionat că „Ucraina este astăzi cea mai experimentată ţară din lumea occidentală în producţia şi utilizarea sistemelor de drone”, astfel că „experienţa sa pe câmpul de luptă are o valoare inestimabilă”.

Editor : M.I.