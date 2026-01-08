Un val de reacții a apărut pe rețelele sociale, la declarațiile lui Donald Trump despre presupusa lipsă de disponibilitate a țărilor NATO de a ajuta Statele Unite în război.

Motivul a fost un citat al lui Trump care a început să se răspândească pe X și pe alte platforme.

„Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”, a scris președintele SUA pe platforma sa Truth Social, la o zi după ce Casa Albă a declarat că nu exclude o intervenție militară pentru a prelua Groenlanda.

În postarea sa, Trump a reiterat, de asemenea, afirmația sa frecventă conform căreia mulți membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord nu și-au îndeplinit angajamentele privind cheltuielile militare până la intervenția sa.

„Amintiți-vă, pentru toți acei mari fani ai NATO, ei erau la 2% din PIB și majoritatea nu-și plăteau facturile, până când am apărut eu. SUA, în mod nechibzuit, plăteau pentru ei! Eu, cu tot respectul, i-am adus la 5% din PIB, și ei plătesc, imediat. Toată lumea spunea că nu se poate face, dar s-a putut, pentru că, mai presus de toate, ei sunt prietenii mei. Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut toată Ucraina în acest moment.

Amintiți-vă, de asemenea, că am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, a ales în mod nechibzuit să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ce contează este că am salvat milioane de vieți.

Rusia și China nu se tem de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei. Toți sunt norocoși că am reconstruit armata noastră în primul meu mandat și continuăm să facem asta.

Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este SUA reconstruită de Donald J.Ttrump. Să facem America mare din nou!!! Președintele DJT”, a scris Donald Trump.

Ca răspuns, utilizatori din diverse țări NATO au postat fotografii cu sicrie acoperite cu steaguri naționale, cu militarii lor care au murit în războaiele americane.

Una dintre primele astfel de postări a fost a jurnalistului polonez David Kamizela, cu o fotografie a soldaților polonezi uciși în Afganistan, publicată pe X.

O reacție similară a avut-o politicianul danez Rasmus Jarlov, care a scris că nu știe cum să le explice această afirmație părinților soldaților danezi ai căror fii nu s-au întors din Afganistan.

Utilizatori din Marea Britanie, Franța și alte țări au postat și ei imagini similare folosind același citat al lui Trump ca punct de pornire.

Într-un apel adresat Casei Albe, contul francez French Aid to Ukraine a pus o întrebare retorică: le-au mulțumit vreodată Statele Unite aliaților lor?

Postările subliniază faptul că țările NATO au participat la operațiuni de luptă conduse de SUA în Afganistan și Irak, suferind pierderi reale în luptă. Conform datelor oficiale, peste 1.100 de soldați din țările aliate au fost uciși în războiul din Afganistan, fără a include pierderile americane.

Hartă a țărilor coaliției pro-SUA care au pierdut cel puțin un soldat în Afganistan în perioada 2001-2021

Utilizatorii notează, de asemenea, că singura dată când a fost invocat articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 în favoarea Statelor Unite.

Astfel, reacția în lanț de pe rețelele sociale s-a transformat într-o reamintire publică a costului real al sprijinului aliat al SUA în războaiele din ultimele decenii.

Editor : Ș.R.