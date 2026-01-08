Live TV

Foto Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că aliații NATO ar fi alături de SUA: „Le-ați mulțumit vreodată?”

Data actualizării: Data publicării:
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
Soldați polonezi repartriați din Afganistan, după ce au căzut la datorie. Foto: X

Un val de reacții a apărut pe rețelele sociale, la declarațiile lui Donald Trump despre presupusa lipsă de disponibilitate a țărilor NATO de a ajuta Statele Unite în război.

Motivul a fost un citat al lui Trump care a început să se răspândească pe X și pe alte platforme.

„Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”, a scris președintele SUA pe platforma sa Truth Social, la o zi după ce Casa Albă a declarat că nu exclude o intervenție militară pentru a prelua Groenlanda.

În postarea sa, Trump a reiterat, de asemenea, afirmația sa frecventă conform căreia mulți membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord nu și-au îndeplinit angajamentele privind cheltuielile militare până la intervenția sa.

„Amintiți-vă, pentru toți acei mari fani ai NATO, ei erau la 2% din PIB și majoritatea nu-și plăteau facturile, până când am apărut eu. SUA, în mod nechibzuit, plăteau pentru ei! Eu, cu tot respectul, i-am adus la 5% din PIB, și ei plătesc, imediat. Toată lumea spunea că nu se poate face, dar s-a putut, pentru că, mai presus de toate, ei sunt prietenii mei. Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut toată Ucraina în acest moment.

Amintiți-vă, de asemenea, că am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, a ales în mod nechibzuit să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ce contează este că am salvat milioane de vieți.

Rusia și China nu se tem de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei. Toți sunt norocoși că am reconstruit armata noastră în primul meu mandat și continuăm să facem asta.

Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este SUA reconstruită de Donald J.Ttrump. Să facem America mare din nou!!! Președintele DJT”, a scris Donald Trump.

Ca răspuns, utilizatori din diverse țări NATO au postat fotografii cu sicrie acoperite cu steaguri naționale, cu militarii lor care au murit în războaiele americane.

Una dintre primele astfel de postări a fost a jurnalistului polonez David Kamizela, cu o fotografie a soldaților polonezi uciși în Afganistan, publicată pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O reacție similară a avut-o politicianul danez Rasmus Jarlov, care a scris că nu știe cum să le explice această afirmație părinților soldaților danezi ai căror fii nu s-au întors din Afganistan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Utilizatori din Marea Britanie, Franța și alte țări au postat și ei imagini similare folosind același citat al lui Trump ca punct de pornire.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un apel adresat Casei Albe, contul francez French Aid to Ukraine a pus o întrebare retorică: le-au mulțumit vreodată Statele Unite aliaților lor?

Postările subliniază faptul că țările NATO au participat la operațiuni de luptă conduse de SUA în Afganistan și Irak, suferind pierderi reale în luptă. Conform datelor oficiale, peste 1.100 de soldați din țările aliate au fost uciși în războiul din Afganistan, fără a include pierderile americane.

Map_Of_Coalition_Countries_That
Hartă a țărilor coaliției pro-SUA care au pierdut cel puțin un soldat în Afganistan în perioada 2001-2021

Utilizatorii notează, de asemenea, că singura dată când a fost invocat articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 în favoarea Statelor Unite.

Astfel, reacția în lanț de pe rețelele sociale s-a transformat într-o reamintire publică a costului real al sprijinului aliat al SUA în războaiele din ultimele decenii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei
Kurt Volker
Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta”
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_81_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Preluarea Groenlandei de către SUA: cum ar submina NATO din interior
Recomandările redacţiei
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
Avion F-16.
Experiența piloților de F-16 din NATO, inutilă în războiul din...
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
Ultimele știri
Rusia încă nu este în măsură să-și refacă aviația strategică în urma operațiunii „Pânza de păianjen”
Un „număr important” de deţinuţi, inclusiv străini, au fost puşi în libertate, în Venezuela
Patru drumuri județene din Alba, blocate de ninsori. Rute alternative pentru șoferi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Râzi cu lacrimi! Meme-urile cu Nicușor Dan pe aeroportul din Paris, virale în online: „Di, di, di şi hai la...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Indemnizaţie handicap 2026. Sumele primite de românii cu probleme medicale cresc anul acesta
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...