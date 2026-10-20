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Siegfried Mureșan, reales vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European. „Vocea României trebuie să fie puternică în Europa”

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siegfrid muresan
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a fost reales, marți, vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, pentru a patra oară consecutiv. Acesta a obținut 152 de voturi, al doilea cel mai bun rezultat dintre cei zece vicepreședinți aleși, potrivit unui anunț făcut pe Facebook.

„Tocmai am fost reales vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, obținând al doilea cel mai bun rezultat dintre cei 10 vicepreședinți aleși, cu 152 de voturi”, a transmis Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul le-a mulțumit colegilor care i-au acordat din nou încrederea, precum și europarlamentarilor PNL și UDMR care i-au susținut candidatura.

„Rezultatul de astăzi este important nu doar pentru mine, ci și pentru România. Țara noastră va continua să aibă o voce puternică la masa la care cel mai mare grup politic european își stabilește prioritățile și pozițiile”, a afirmat Mureșan.

Acesta a amintit că ocupă funcția de vicepreședinte al Grupului PPE de șapte ani și a susținut că, în această perioadă, a contribuit la obținerea sprijinului pentru creșterea prefinanțării acordate României prin PNRR, finanțarea infrastructurii de transport, fonduri suplimentare pentru fermieri și sprijinirea județelor afectate de tranziția de la industriile poluante.

„Aceste rezultate arată un lucru simplu: România câștigă atunci când este reprezentată în Europa la cel mai înalt nivel”, a declarat eurodeputatul.

În noul mandat, Siegfried Mureșan spune că va continua să promoveze prioritățile României în cadrul PPE, dar și să colaboreze cu reprezentanții celorlalte state membre pentru construirea majorităților europene.

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„Voi apăra interesele fermierilor, dezvoltarea regiunilor prin politica de coeziune, creșterea competitivității și întărirea securității și apărării. Și voi continua să susțin un buget puternic al Uniunii Europene”, a transmis acesta. „Vocea României trebuie să fie puternică în Europa. Voi continua să muncesc pentru acest lucru”, a conchis Siegfried Mureșan.

Editor : M.I.

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