Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan cere membrilor Consiliului European să ajungă la un consens privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea demara negocierile cu Parlamentul European, care deja are o poziție pe acest subiect. „Consiliul European este încă divizat între statele care vor un buget suficient și cele care doresc o reducere a bugetului”, afirmă Siegfried Mureșan.

„Parlamentul European este gata să negocieze bugetul UE. Așteptăm ca și Consiliul să își adopte poziția, ca să putem începe negocierile.

În această noapte, șefii de stat și de guvern, reuniți în Consiliul European, nu au reușit să ajungă la o poziție comună privind bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani.

Comisia Europeană a prezentat proiectul de buget în iulie 2025. Noi, în Parlamentul European, avem deja o poziție și un mandat de negociere, votate în plen în luna aprilie. Așteptăm ca și Consiliul să ajungă la o poziție comună pentru a putea începe cât mai curând negocierile dintre cele două instituții. Vom avea un buget în momentul în care Parlamentul European îl va vota”, a scris euroarlamentarul Siegfried Mureșan vineri, pe Facebook.

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Potrivit lui Mureșan, „Consiliul European este încă divizat între statele care vor un buget suficient și cele care doresc o reducere a bugetului. În următorii șapte ani, Uniunea Europeană va avea mai multe de făcut. De aceea, noi, în Parlamentul European, ne opunem tăierilor. Un buget prea mic ar pune în pericol investițiile în securitate și apărare, în protecția frontierelor și în securitatea cibernetică. Ar însemna și mai puțini bani pentru întărirea economiei, pentru sprijinirea fermierilor și pentru investițiile în infrastructură de care încă avem nevoie.

Înțelegem că unor state membre le este greu să contribuie mai mult la bugetul Uniunii Europene. Tocmai de aceea, noi, Parlamentul European, propunem ca Uniunea să aibă mai multe surse proprii de venit, astfel încât bugetul european să depindă mai puțin de situația finanțelor publice din statele membre”.

Europarlamentarul propune, în numele Parlamentului European, taxarea giganților tehnologici.

„Aceste companii, printre cele mai mari din lume, nu contribuie deloc pentru accesul lor la piața unică europeană de peste 450 de milioane de oameni. Ar fi nefiresc să nu ne putem sprijini fermierii și IMM-urile și să nu putem investi în competitivitate și apărare doar pentru ca Elon Musk să aibă în continuare acces gratuit la piața europeană”, spune Siegrfied Mureșan.

În cazul României, el susține că țara noastră ar trebui să mizeze pe fonduri europene pentru fermieri, pentru coeziune și pentru competitivitate.

„Pentru România, este esențial să avem în continuare cât mai multe fonduri europene pentru fermieri și pentru coeziune. Contează însă și dimensiunea bugetului în ansamblu. Bugetul trebuie să aibă suficient spațiu de manevră și fonduri de rezervă pentru a reacționa în situații de criză. În următorii ani vor apărea și situații pe care astăzi nu le putem anticipa. Este în interesul României ca Uniunea Europeană să aibă resurse pentru a ne putea sprijini atunci când avem nevoie.

De asemenea, pe lângă fondurile de coeziune și cele pentru fermieri care ni se cuvin, România trebuie să se pregătească să atragă cât mai mulți bani europeni și din fondurile pentru competitivitate. Aceste fonduri vor avea o pondere tot mai mare în viitorul buget european. Economia noastră se poate moderniza doar dacă ne concentrăm și pe fonduri de competitivitate. Dacă noi vom face în continuare doar rețele de apă, iluminat public și canalizare, în timp ce alte state se concentrează pe cercetare, inovare și inteligența artificială, decalajul dintre noi și restul Europei va crește, nu va scădea. Îl putem reduce doar dacă ne pregătim de acum să folosim și aceste fonduri pentru a ne moderniza economia.

Noi am reușit să impunem în Parlamentul European o creștere cu 10% față de bugetul propus de Comisia Europeană. În perioada următoare, este foarte important ca și cei care reprezintă România în Consiliu să mobilizeze sprijin pentru un buget suficient și să evite tăierile nejustificate”, a mai arătat europarlamentarul liberal.

Editor : B.P.