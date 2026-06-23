Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări atât externe, cât și interne care îi amenință existența. Singura cale prin care europenii pot răspunde în mod eficient acestor pericole este să finalizeze proiectul integrării europene astfel încât UE să acționeze ca un singur jucător pe scena mondială, arată o analiză publicată în Foreign Affairs.

În decembrie 2025, oficialii de la Pentagon le-au spus diplomaților europeni că Europa trebuie să își asume conducerea NATO până în 2027, sugerând faptul că alianța transatlantică s-ar putea destrăma.

În același timp, decizia Washingtonului de a porni un război contra Iranului, fără a se consulta în prealabil cu aliații europeni, a declanșat o criză energetică globală și a ridicat și mai multe întrebări despre încrederea pe care Europa o poate avea în SUA.

Acțiunile tot mai agresive ale Rusiei și presiunea comercială și tehnologică a Chinei prezintă amenințări economice și de securitate grave pentru Europa.

În plus, nesiguranța economică și problemele legate de imigranți au alimentat mișcări naționaliste și populiste care ar putea afecta – dacă nu chiar distruge – proiectul integrării europene.

Mario Draghi susține că Europa are nevoie să facă un salt calitativ pe drumul integrării până în punctul în care continentul va putea „acționa din ce în ce mai mult ca și când ar fi un singur stat”. Foto: Profimedia Images

Partidele de extremă dreapta au o susținere tot mai mare pe tot continentul și caută să separe tot mai mult Bruxellesul de capitalele naționale ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Forțele populiste subminează voința colectivă a Uniunii Europene, ceea ce face și mai dificilă misiunea europenilor de a-și asuma responsabilitatea pentru propria lor securitate.

Uniunea Europeană, între autonomie strategică și capacitatea de a acționa ca un singur jucător pe scena politică globală

Cea mai bună cale de urmat pentru Europa este să îmbine propunerile de reformă ale lui Mario Draghi, fost premier italian și fost președinte al Băncii Centrale Europene, cu capacitatea de conducere a Germaniei, a scris Maurizio Molinari, fost editor-șef al cotidianului La Repubblica, într-o analiză publicată în Foreign Affairs.

Draghi susține o integrare accelerată prin crearea unei politici comune UE în domeniile inteligenței artificiale, apărării și energiei.

Germania este singura țară cu forța politică de a împinge blocul european într-o astfel de direcție, iar liderii săi înțeleg importanța momentului: la Forumul Economic Mondial de la Davos, cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că ordinea internațională se destramă și a scos în evidență importanța consolidării unității și competitivității europene.

O inițiativă de reformă condusă de Germania i-ar da Uniunii Europene caracterul supranațional de care are nevoie ca să capete autonomie strategică și să acționeze ca un singur jucător pe scena politică globală.

O integrare mai profundă ar stimula și redresarea economică necesară pentru a contracara valul de populism iliberal.

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că ordinea internațională se destramă și a scos în evidență importanța consolidării unității și competitivității europene. Foto: Profimedia Images

Eforturile Chinei, Rusiei și Statelor Unite de a submina ordinea mondială

Draghi susține că Europa are nevoie să facă un salt calitativ pe drumul integrării până în punctul în care continentul va putea „acționa din ce în ce mai mult ca și când ar fi un singur stat”.

Germania trebuie să profite de acest moment și să conducă efortul de a ajuta țările europene să colaboreze pentru a face acest salt împreună.

Eforturile Chinei, Rusiei și Statelor Unite de a submina ordinea mondială creează un nivel de incertitudine și haos care marginalizează UE și o expune la riscuri fără precedent.

Amenințările lui Trump privind anexarea Groenlandei au șocat nu doar Danemarca, ci și întreaga Europă, iar tarifele sale comerciale au perturbat comerțul global.

După decizia lui Trump de a ataca Iranul și sprijinul său pentru partidele de extremă dreapta din Europa, liderii și cetățenii europeni simt tot mai mult că Trump îi privește pe aliații Statelor Unite ca pe o povară sau chiar ca pe niște adversari.

Abordarea lui Trump privind războiul din Ucraina este, poate, cea mai mare amenințare la adresa încrederii și solidarității transatlantice.

Rusia, la rândul ei, se apropie tot mai mult de China, ceea ce pentru mulți europeni arată că Moscova și Beijingul ar putea fi considerate ca făcând parte din aceeași mare provocare strategică.

Trei scenarii care prezintă o amenințare gravă la adresa Europei

Colaborarea dintre Putin, Trump și Xi s-ar putea încheia în trei moduri, iar niciunul dintre ele nu ar fi în avantajul Bruxellesului.

Lumea ar putea treptat să se îndrepte înspre un nou război al marilor puteri. Cei trei lideri ar putea ajunge la o înțelegere de genul celei convenite la conferința de la Ialta din 1945. Sau sistemul internațional ar putea șubrezi, lăsând în urmă o lume hobbesiană în care se aplică doar legea junglei.

Războiul din Iran a arătat clar importanța unificării pieței energetice a Uniunii Europene și a unei apărări europene comune. Foto: Profimedia Images

Fiecare dintre aceste scenarii prezintă o amenințare gravă la adresa Europei. Un conflict al marilor puteri ar forța Uniunea Europeană să aleagă o tabără, ceea ce ar lăsa-o vulnerabilă în fața uneia sau a mai multor puteri externe.

O împărțire a lumii în noi sfere de influență ar diviza continentul, iar dacă lumea ar fi cuprinsă de haos, Europa s-ar găsi într-o poziție instabilă care i-ar amenința prosperitatea.

Războiul din Iran a arătat clar importanța unificării pieței energetice a statelor europene și a unei apărări europene comune.

Una dintre cele mai costisitoare probleme cu care se confruntă Europa

Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să își coordoneze producția militară. Astăzi, fiecare țară europeană își dezvoltă și procură propriile sale echipamente militare, rezultatul fiind un proces extrem de ineficient care nu oferă niciun avantaj.

Draghi a denunțat în repetate rânduri fragmentarea apărării europene ca fiind una dintre cele mai costisitoare ineficiențe ale Europei. Spre exemplu, statele europene au furnizat armatei ucrainene 10 tipuri diferite de obuziere, complicând inutil operațiunile pe câmpul de luptă.

Fără forțe aeriene, terestre și navale integrate, Europa va continua să cheltuie sume mari de bani pentru a susține o apărare slabă.

Dacă îmbinarea agendei de reformă a lui Draghi cu un stil de conducere curajos din partea lui Merz se dovedește a fi o formulă de succes, Europa nu va mai cădea victimă coluziunii geopolitice dintre SUA, Rusia și China sau populismului iliberal care o amenință din interior.

În schimb, Europa ar demonstra că poate fi un protagonist, nu o victimă colaterală, în procesul de definire a unei noi ordini internaționale de securitate. Europenii și-ar asigura un loc la masa negocierilor dintre marile puteri ce vor decide cum va arăta restul secolului XXI.

Îmbinarea ideilor italiene cu forța germană poate transforma Europa într-un actor politic capabil să țină pasul cu provocările tot mai grele cu care se confruntă planeta.

Editor : Raul Nețoiu