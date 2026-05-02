Singurul premier din UE care merge la parada lui Putin ar putea zbura opt ore, după ce patru țări i-au interzis tranzitul avionului său

Durata zborului prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, către Moscova pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Victoriei poate varia între patru și opt ore, în funcție de traseul ales. Informația a fost comunicată agenției TASS de către o sursă din cadrul serviciilor de control al traficului aerian ale Uniunii Europene.

„În funcție de rută, durata zborului poate varia între patru și opt ore”, a declarat interlocutorul agenției. Potrivit acestuia, zborul pe ruta nordică, adică deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, va fi cu aproape jumătate mai rapid decât zborul pe ruta sudică – prin mai multe țări europene și apele neutre ale Mării Mediterane, urmat de intrarea în spațiul aerian al Rusiei dinspre Marea Neagră.

Sursa agenției a reamintit că, anterior, autoritățile cehe au acordat permisiunea pentru zborul avionului lui Fico către Moscova. În același timp, patru țări – Letonia, Lituania, Polonia și Estonia – au interzis intrarea avionului liderului slovac în spațiul lor aerian.

Premierul slovac, așa cum a anunțat anterior, intenționează să depună flori la Mormântul Soldatului Necunoscut pe 9 mai și speră să se întâlnească cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Editor : A.R.