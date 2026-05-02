Singurul premier din UE care merge la parada lui Putin ar putea zbura opt ore, după ce patru țări i-au interzis tranzitul avionului său

fico putin
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, și președintele rus, Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Durata zborului prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, către Moscova pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Victoriei poate varia între patru și opt ore, în funcție de traseul ales. Informația a fost comunicată agenției TASS de către o sursă din cadrul serviciilor de control al traficului aerian ale Uniunii Europene.

„În funcție de rută, durata zborului poate varia între patru și opt ore”, a declarat interlocutorul agenției. Potrivit acestuia, zborul pe ruta nordică, adică deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, va fi cu aproape jumătate mai rapid decât zborul pe ruta sudică – prin mai multe țări europene și apele neutre ale Mării Mediterane, urmat de intrarea în spațiul aerian al Rusiei dinspre Marea Neagră.

Sursa agenției a reamintit că, anterior, autoritățile cehe au acordat permisiunea pentru zborul avionului lui Fico către Moscova. În același timp, patru țări – Letonia, Lituania, Polonia și Estonia – au interzis intrarea avionului liderului slovac în spațiul lor aerian. 

Premierul slovac, așa cum a anunțat anterior, intenționează să depună flori la Mormântul Soldatului Necunoscut pe 9 mai și speră să se întâlnească cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. 

Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
barbat cu catuse la maini
4
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0751698092
Putin vrea jumătate de milion de studenți străini în universitățile din Rusia. Motivele din spatele ordinului dictatorului
BRICS Summit Opening Dinner, Kazan, Tatarstan Republic, Russia - 22 Oct 2024
„Rusia a devenit vasalul Chinei”. Cât de dependentă este Moscova de tehnologia Beijingului după sanțiunile UE
kaja kallas face declaratii
Prima reacție a Uniunii Europene după ce Trump a vorbit la telefon cu Putin
Dmitri Peskov
„Este vorba despre situația operațională”. Explicațiile Kremlinului privind lipsa tehnicii militare la parada de 9 mai
Bronze statue of Alexander Sergeyevich Pushkin in public gardens at Pushkin. St. Petersburg, Russia
Pușkin, Gogol și Turgheniev, cenzurați în Rusia. Cum au ajuns marii clasici victime ale unei noi legi semnate de Putin
Recomandările redacţiei
valeriu stoica
Valeriu Stoica: „S-ar putea ca administrația din America să salute...
elicopter dsu
Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi, un bărbat surprins de zăpadă a...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la...
pacient intr-un pat de spital
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu mai...
Ultimele știri
Guvernul Meloni devine al doilea cel mai longeviv din istoria Italiei
Un cetăţean georgian dat în urmărire naţională a fost arestat la Brașov. Urmează să fie extrădat în Ucraina
Angajații Primăriei Capitalei au ridicat un chioșc care a stat 20 de ani „nemișcat pe Magheru”: „Sub el era o mizerie cruntă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luciana Barroso, transformare spectaculoasă la brațul lui Matt Damon. Apariția ei a stârnit controverse: Cum...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Decizie de ultim moment luată de Antena 1! Cum vrea postul TV să limiteze pierderile generate de Campionatul...
Adevărul
Se rescrie istoria după desecretizarea arhivelor diplomatice? Cele trei puncte critice din dosarele...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”A ajuns un om fără adăpost”. Fotografia care a făcut înconjurul lumii: ”Cred că glumești”
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Ce ar putea obține partidele suveraniste în schimbul votării moțiunii: „Fiecare parlamentar de la aceste...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte