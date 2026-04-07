Sistemul „Centauros": soluția ieftină cu care Grecia schimbă jocul în războiul dronelor. „O umbrelă de protecție foarte extinsă"

Grecia atrage interesul internațional cu sistemul său anti-drone „Centauros”, o platformă de război electronic rentabilă care și-a dovedit valoarea în operațiunile de luptă împotriva dronelor Houthi din Marea Roșie. Sistemul anti-drone, numit după o creatură mitică care simbolizează forțele sălbatice ale naturii, utilizează tehnologia de război electronic pentru a detecta și neutraliza UAV-urile fără muniție, anunță Euronews.

Sistemul, dezvoltat de compania de stat Hellenic Aircraft Industry sau EAV, neutralizează vehiculele aeriene fără pilot prin bruiajul semnalelor de comunicație și navigație, în loc să le distrugă cu rachete.

Kyriakos Enotiadis, directorul sectorului de electronică al EAV, a declarat că sistemul a stârnit interesul unor țări din afara Greciei și Ciprului, inclusiv Armenia și statele din Golf. „Este un sistem testat în luptă” și rentabil în comparație cu metodele tradiționale, a spus el.

„Centauros” funcționează prin detectarea și bruierea semnalelor radio emise de drone de la distanță mare, oferind operatorilor un timp de reacție esențial. Vorbim despre un sistem de război electronic care are capacitatea de a capta undele radio ale unui UAV de la distanțe foarte mari, oferind timp de reacție pentru a-l doborî mult mai ușor și mai rapid, fără a consuma muniție

Principalul avantaj este că sistemul „consumă doar energie electrică”, reducând drastic costurile de intervenție în comparație cu sistemele de apărare bazate pe rachete.

Sistemul „Centauros” are o rază de acțiune de 25-40 de kilometri și poate angaja simultan mai multe ținte, creând ceea ce Enotiadis a descris ca fiind o „umbrelă de protecție foarte extinsă”, fără nicio limită reală în ceea ce privește numărul de drone pe care le poate neutraliza în zona sa de acoperire.

Fregata Psara a utilizat sistemul în iulie 2024 pentru a contracara atacurile cu drone ale grupării Houthi în timpul operațiunii UE Aspides din Golful Aden.

Nava a angajat patru drone, doborând două și forțând celelalte să se retragă. Unele interceptări au fost realizate exclusiv prin intermediul sistemului „Centauros”.

Enotiadis a menționat că operațiuni similare au costat sute de milioane de euro pentru interceptarea dronelor ieftine. Sistemul bazat pe putere reprezintă o abordare mai durabilă, a afirmat el.

Avertisment sumbru din Rusia: „Un dezastru în Golf ar putea depăși tragedia de la Cernobîl”

„Centauros” poate fi instalat în infrastructuri fixe, montat pe vehicule pentru operațiuni mobile sau integrat în platforme navale. Deși inițial a fost conceput ca un sistem de bord, acesta a fost rapid adaptat pentru utilizare navală și integrat în fregate.

Enotiadis a declarat că dezvoltarea continuă, deoarece „dronele își schimbă tehnologia la fiecare șase luni”, necesitând actualizări constante. Sistemul face parte dintr-un efort mai amplu de război electronic care include programe precum Hyperion și Telemachus.

Grecia investește 800 de milioane de euro în inovarea în domeniul apărării în următorul deceniu, ca parte a unui program de modernizare militară în valoare de 30 de miliarde de euro, care se va derula până în 2036.

Sistemul „Centauros” costă aproximativ 2 milioane de euro pe unitate, semnificativ mai puțin decât sistemele standard de apărare aeriană bazate pe rachete.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
Digi Sport
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin furios
„Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al CIA. David Petraeus: „Ucrainenii le-au taiat elanul rușilor pe front”
drona sahed reuters
Atacuri rusești la granița României. A fost emis RO-Alert pentru nordul județului Tulcea
Volodimir Zelenski
Zelenski propune un armistițiu energetic Rusiei: „Dacă opresc atacurile, vom face la fel”
Hungarian PM VIKTOR ORBAN takes a bow as his supporters cheer for him ar poitical rally
După ce a dat vina pe Ucraina pentru sabotajul împotriva gazoductului sârbo-ungar, Viktor Orban ridică din umeri: „Deocamdată nu ştim”
photo-collage.png - 2026-04-06T153713.726
Arma „revoluționară” care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina. Sistemul anti-rachetă mai ieftin decât Patriot (Reuters)
