Sistemul de control la frontieră al UE a confundat două surori gemene la Cluj. O britanică, acuzată că se află ilegal în Schengen

O angajată a publicației POLITICO a fost oprită și interogată de Poliția de Frontieră pe aeroportul din Cluj-Napoca, după ce noul Sistem de Intrare-Ieșire (Entry-Exit System - EES) al Uniunii Europene a confundat-o cu sora sa geamănă identică. Autoritățile române au considerat inițial că femeia se afla ilegal în spațiul Schengen, deși ea nu călătorise în locul indicat de sistem.

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii mai, când britanica încerca să se întoarcă în Regatul Unit din Cluj-Napoca, relatează publicația. Potrivit POLITICO, autoritățile române i-au spus că ieșirea sa din spațiul Schengen nu fusese înregistrată după o vizită la Amsterdam, în aprilie 2026. Problema era că femeia nu fusese niciodată acolo în acea perioadă. În schimb, sora ei geamănă identică călătorise în Olanda.

Femeia, care a cerut să îi fie protejată identitatea pentru a evita probleme similare la viitoarele călătorii, a fost interogată aproximativ 15 minute. Când le-a explicat polițiștilor de frontieră că are o soră geamănă, aceștia au suspectat inițial că și-ar fi împrumutat pașaportul, lucru pe care aceasta l-a negat.

Expert: Au existat erori în aplicarea sistemului

Niovi Vavoula, expert în politici de securitate cibernetică la Universitatea din Luxemburg, consideră că incidentul ar putea fi rezultatul a două erori distincte: o înregistrare incorectă a ieșirii surorii din Amsterdam și o verificare necorespunzătoare efectuată de autoritățile române la Cluj.

Potrivit acesteia, regulamentul EES prevede că identificarea unui călător nu trebuie făcută doar pe baza imaginii faciale, ci și prin verificarea amprentelor și a datelor din pașaport, care în cazul celor două surori erau diferite.

„Din relatarea pe care mi-ați trimis-o, reiese că autoritățile nu sunt suficient de bine instruite și se bazează pe imaginile faciale ca unică metodă de identificare”, a declarat Vavoula pentru POLITICO.

Experta a adăugat că „faptul că nu au verificat datele din pașaport în EES și nici nu au ținut cont că sistemul este încă nou și există diverse probleme indică ceea ce se numește bias de ancorare”, adică tendința de a se baza pe primul indiciu și de a ignora celelalte informații disponibile.

Poliția de Frontieră a verificat incidentul de la Cluj

După publicarea articolului de către POLITICO, Poliția de Frontieră Română a transmis că a efectuat o analiză internă a incidentului. Instituția susține că sistemul EES a funcționat corespunzător, însă datele au trebuit să fie „corectate” de personalul de frontieră, care nu ar fi respectat „procedurile operaționale aplicabile”.

Totodată, Poliția de Frontieră a precizat că a organizat instruiri suplimentare pentru personalul responsabil cu controlul la frontieră. „Subliniem că este vorba despre un incident izolat și că acesta nu trebuie considerat reprezentativ pentru funcționarea generală a sistemului EES”, se arată în comunicatul instituției.

Comisia Europeană a transmis la rândul ei că nu comentează cazuri individuale. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat însă că statele membre sunt responsabile pentru datele introduse în EES și că Executivul european nu are acces la acestea.

Comisia reamintește că, la prima intrare în spațiul Schengen, călătorii trebuie să furnizeze atât date biometrice, cât și datele din pașaport, pentru ca fiecare persoană să poată fi identificată separat.

În cazul în care un călător consideră că datele sale au fost prelucrate incorect, acesta are dreptul să solicite rectificarea și completarea informațiilor personale adresându-se autorităților competente ale statului membru, fie la frontieră, fie ulterior.

Impact puternic asupra britanicilor

EES afectează în mod deosebit cetățenii britanici, deoarece sistemul se aplică doar vizitatorilor din afara Uniunii Europene și a spațiului Schengen. În 2024, britanicii au efectuat peste 63 de milioane de călătorii către statele UE.

Situația este complicată și de existența controalelor comune de frontieră desfășurate pe teritoriul britanic, la gara St Pancras din Londra și la terminalul Tunelului Canalului Mânecii, unde pasagerii trec prin controlul pașapoartelor UE înainte de îmbarcare.

În acest context, ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, s-a întâlnit marți cu comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, pentru a discuta funcționarea sistemului înaintea sezonului estival și pentru a semnala îngrijorările privind eventualele perturbări.

Guvernul britanic a anunțat, de asemenea, o finanțare de 30,5 milioane de lire sterline pentru creșterea capacității în porturi și în gările internaționale, în contextul lansării EES.

Sistemul EES a fost lansat pe 10 aprilie și înlocuiește ștampilele din pașapoarte cu o bază de date biometrică la nivelul Uniunii Europene. De la introducerea sa, călătorii s-au confruntat cu timpi mai mari de așteptare la frontiere, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut recent că sistemul are încă „probleme tehnice” și că mai este nevoie de „destul de multă muncă” pentru remedierea acestora.

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Editor : M.I.