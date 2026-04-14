Sistemul de reclamații al UE, sub presiunea inteligenței artificiale: autoritățile reclamă blocaje și volum crescut de muncă

Inteligenţa artificială subminează capacitatea de autocorecţie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Funcționarii UE, tot mai solicitați de plângeri create în câteva minute cu AI

Europenii folosesc tot mai mult inteligența artificială pentru a-și face auzită vocea în cadrul instituțiilor UE, însă Bruxelles-ul începe să se confrunte cu o creștere a volumului de muncă. Principalii responsabili cu reglementarea și autoritățile de supraveghere din UE au declarat pentru Politico faptul că, în opinia lor, asistenții AI stau la baza unui aflux de solicitări, de la plângeri la oferte de licitație și răspunsuri la sondaje. Gestionarea tuturor acestor solicitări exercită o presiune enormă asupra organizațiilor lor, avertizează aceștia.

În 2025, Ombudsmanul European, autoritatea de supraveghere a UE însărcinată cu investigarea cazurilor de administrare defectuoasă, a gestionat cu 54% mai multe plângeri decât în anul precedent.

„Considerăm că creșterea se datorează, în parte, instrumentelor de inteligență artificială care recomandă biroul nostru atunci când oamenii caută ajutor în legătură cu administrația UE”, a declarat Honor Mahoney, adjunctul șefului departamentului de comunicare al Ombudsmanului, într-o declarație pentru Politico.

Anu Talus din Finlanda, care prezidează grupul european de autorități de reglementare în domeniul confidențialității cunoscut sub numele de Comitetul european pentru protecția datelor, a declarat anterior pentru Politico faptul că „există un număr tot mai mare de plângeri generate de AI” care „exercită cu siguranță presiune” asupra autorităților.

Tehnologia AI revoluționează totul, de la piețele forței de muncă la industrii și cultura populară. Pentru guverne, tehnologia schimbă rapid modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile publice - și pune din ce în ce mai mult la încercare mecanismele care permit cetățenilor să-și exprime opinia cu privire la afacerile publice.

Aproape toate acestea au fost create înainte ca instrumente precum chatbot-urile bazate pe AI să se generalizeze.

Un domeniu în care inteligența artificială exercită o presiune considerabilă asupra mecanismelor existente este „Orizont Europa”, programul emblematic al UE pentru cercetare și inovare, în valoare de 95 de miliarde de euro.

Programul a primit recent un număr semnificativ mai mare de propuneri, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Maciej Berestecki. „S-a înregistrat o creștere notabilă a numărului de propuneri depuse”, a declarat Berestecki pentru Politico.

„Acest lucru poate reflecta parțial accesibilitatea crescândă a instrumentelor de redactare asistate de inteligența artificială”, a spus Berestecki, adăugând că și alți factori, precum reducerile bugetare la nivel național, pot juca un rol.

Funcționarii UE, tot mai solicitați de plângeri create în câteva minute cu AI

Consiliul European pentru Inovare, o subdivizie a programului Orizont Europa, a declarat recent publicației Science Business că analizează dacă AI se află în spatele unui val de cereri pentru două apeluri de finanțare: unul privind inteligența artificială fizică și unul privind înlocuirea animalelor în experimentele științifice.

Creșterea rapidă a inteligenței artificiale obligă instituțiile să-și regândească modul de funcționare.

„Această nouă realitate a pus o presiune semnificativă asupra resurselor și înseamnă că trebuie să ne adaptăm metodele interne de lucru”, a spus purtătorul de cuvânt al Ombudsmanului.

Instituția a recrutat un responsabil dedicat inteligenței artificiale și a înființat un grup de lucru pentru AI. De asemenea, se analizează dacă AI poate sprijini propriile activități, au spus ei, adăugând că deciziile vor fi întotdeauna supravegheate de oameni.

Autoritățile de reglementare în domeniul protecției datelor s-au reunit în februarie și au discutat despre cea mai bună modalitate de a gestiona valul de plângeri redactate într-un limbaj și stil dens, generat de AI.

Plângerile generate de inteligența artificială sunt adesea de înaltă calitate, a afirmat Talus, șefa autorității de reglementare în domeniul confidențialității. Autoritățile de reglementare în domeniul confidențialității sunt, de asemenea, obligate prin lege să examineze plângerile, a spus ea - nu le pot respinge pur și simplu ca fiind „spam”.

„Poți formula o plângere generată de AI în mai puțin de cinci minute, iar un funcționar public care examinează plângerea nu poate face acest lucru în cinci minute”, a spus Talus. „Trebuie să existe o soluție pentru asta.”

Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va fi siguranța cetățeanului, în primul rând securitatea alimentară

