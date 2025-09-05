Live TV

Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova

Data publicării:
profimedia-1034170120
Antene de la sistemul radar Nostradamus. Foto: Profimedia

Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite, după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, potrivit The Guardian.

Sistemul Nostradamus, dezvoltat în 1995, este singurul radar „peste orizont” din Europa care poate „vedea” până la Moscova, notează AFP. Dezvoltat în 1995, a fost ulterior scos din uz, dar acum își face revenirea neobișnuită.

Sistemul poate urmări atât rachete hipersonice, precum cele lansate din Iran, cât și obiecte care se mișcă lent la mare altitudine, cum ar fi balonul chinezesc doborât deasupra Statelor Unite în februarie 2023.

AFP a menționat că președintele Emmanuel Macron, care a pledat de mult timp pentru o mai mare suveranitate europeană, a solicitat în iulie o creștere a cheltuielilor de 3,5 miliarde de euro.

Din această sumă, finanțarea pentru Nostradamus este alocată inițial la două milioane de euro, urmând încă 50 de milioane de euro.

Scopul este de a aduce Nostradamus la capacitate maximă până la mijlocul anului 2028, prin conectarea acestuia la sistemul de comandă a operațiunilor aeriene, a declarat șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Jerome Bellanger.

Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina

