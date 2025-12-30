Eurostar a anunțat marți suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine, după un dublu incident tehnic survenit în tunelul de sub Canalul Mânecii, care a afectat operatorul tunelului Getlink.

„A existat o problemă cu alimentarea cu energie electrică a tunelului de sub Canalul Mânecii, urmată de oprirea unei navete sub tunel”, a explicat o purtătoare de cuvânt a Eurostar, „ceea ce a dus la suspendarea tuturor călătoriilor din sau către Londra până la noi ordine, în așteptarea rezolvării problemei”. Operatorul prevede o „reluare treptată” a traficului „începând cu ora 15:00”.

Compania a anunțat mai devreme că circulația trenurilor sale prin tunelul de sub Canalul Mânecii între Londra și continent era foarte perturbată și a recomandat clienților să-și amâne călătoria, transmite leparisien.

Un număr record de călători în 2024

„Vă rugăm să evitați să vă prezentați la gară, cu excepția cazului în care aveți deja un bilet pentru călătoria de astăzi”, indică compania pe site-ul său internet. Marți, Eurostar le oferă clienților afectați posibilitatea de a-și schimba gratuit biletul sau de a-și anula rezervarea în schimbul unei rambursări sau a unui bon de schimb.

Un număr record de 19,5 milioane de clienți au călătorit cu Eurostar anul trecut, cu 850 000 mai mult decât în 2023. În ultimele luni, mai multe companii și-au anunțat intenția de a deschide linii concurente cu Eurostar, care în prezent este singura companie care transportă pasageri pe linia de sub Canalul Mânecii care leagă Londra de continent.

Editor : A.R.