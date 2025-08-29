Live TV

Situație „extrem de îngrijorătoare” la Pokrovsk, avertizează Zelenski: Rusia a mobilizat până la 100.000 de soldați

Data publicării:
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, vineri, că Rusia a desfășurat până la 100.000 de militari în apropierea orașului Pokrovsk, un centru logistic vital al armatei ucrainene, avertizând că Moscova pregătește acțiuni ofensive.

Situaţia din zona Pokrovsk "este extrem de îngrijorătoare astăzi", deoarece Rusia a desfăşurat "până la 100.000 de soldaţi acolo", a declarat Zelenski pentru presă. În orice caz, armata rusă "pregăteşte acţiuni ofensive", a adăugat el.

Acest oraş, cu o populaţie de circa 60.000 de locuitori înainte de război, este un important centru logistic pentru forţele ucrainene, situat la intersecţia mai multor drumuri din regiune. Trupele ruse se apropie de luni de zile de Pokrovsk din trei direcţii şi se află acum la mai puţin de cinci kilometri distanţă.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că Moscova desfăşura unităţi în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea pregătirii unei potenţiale ofensive.

Armata rusă, care ocupă 20% din teritoriul ucrainean, avansează lent în estul Ucrainei de mai bine de doi ani, însă avansul pe teren s-a accelerat recent. Ea a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est) pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

Zelenski a declarat totodată vineri că speră ca programul prin care ţările europene vor cumpăra echipamente militare americane şi apoi le vor furniza Kievului "va funcţiona mai rapid". "Vrem ca acest (program) să funcţioneze. Vrem să funcţioneze puţin mai repede", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
asia
5
Reacția lui Godină după ce un tânăr s-a filmat lovind cu pumnul un livrator asiatic de...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0367085136 (2)
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei...
amara
Pericol de explozie într-un oraș din Ialomița. Muncitorii care făceau...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Bărbat baricadat în casă de...
laurentiu nistor
Președintele CJ Hunedoara vrea să scoată persoanele cu dizabilități...
Ultimele știri
Guvernul, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri
Turcia anunță ruperea completă a tuturor legăturilor cu Israelul. Și-a închis și spațiul aerian pentru avioanele israeliene
Trupurile a doi ostatici, recuperate de armata israeliană în Gaza, unul aparținând cetățeanului maghiar ucis în atacul Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zaharova
Zaharova se dezlănțuie la adresa lui Macron și acuză Franța că are o „ideologie de necrofagi”
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa. Anunțul făcut de Zelenski
oana toiu 2
Oana Țoiu: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe agenda reuniunii miniştrilor de Externe ai UE la Copenhaga
maria zaharova face declaratii
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident
armand gosu
Armand Goșu: Credeți că se răscoală cineva împotriva lui Vladimir Putin? De ce susține istoricul că rușii sunt „fericiți” cu războiul
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost...
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie