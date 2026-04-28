Slovacia face, din nou, jocurile lui Putin. Bratislava a intentat un proces împotriva UE privind petrolul rusesc

Slovacia a intentat un proces împotriva UE în legătură cu regulamentul privind eliminarea treptată a gazelor rusești. Boris Susko, un ministru slovac a afirmat că procedura de adoptare a acestei decizii a fost încălcată.

Slovacia a introdus o acțiune în justiție împotriva deciziei UE din 26 ianuarie, care reglementează eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești și pregătirile pentru încetarea importurilor de petrol rusesc. Acest lucru a fost anunțat pe rețelele de socializare de către ministrul justiției din Slovacia, Boris Susko, potrivit UNN.

„A fost introdusă o acțiune în anulare în numele Republicii Slovace, în temeiul articolului 263 din TFUE, împotriva Regulamentului (UE) 2026/261 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 26 ianuarie 2026. Acesta este regulamentul care reglementează eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia și pregătirea pentru încetarea importurilor de petrol din Rusia”, a scris Susko.

„Depunem acțiunea în justiție deoarece punem la îndoială temeiul juridic pe care s-a bazat această decizie. Regulamentul a fost aprobat ca măsură de politică comercială cu majoritate calificată, deși, prin natura sa, este o decizie cu elemente de sancțiune în domeniul politicii externe și de securitate, unde este necesară unanimitatea statelor membre”, a declarat ministrul slovac.

El susține că „o astfel de procedură ar putea perturba echilibrul de putere în Uniunea Europeană și ar putea slăbi pozițiile statelor membre în soluționarea problemelor fundamentale”.

„Considerăm că este important ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să analizeze această chestiune și să stabilească în mod clar dacă procedura de adoptare a acestui regulament a respectat normele UE”, a precizat Susko.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat pe 17 aprilie că acțiunea în justiție va fi pregătită și depusă la Curtea de Justiție a UE.

Editor : A.R.