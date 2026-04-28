Slovacia face, din nou, jocurile lui Putin. Bratislava a intentat un proces împotriva UE privind petrolul rusesc

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, și președintele rus, Vladimir Putin.

Slovacia a intentat un proces împotriva UE în legătură cu regulamentul privind eliminarea treptată a gazelor rusești. Boris Susko, un ministru slovac a afirmat că procedura de adoptare a acestei decizii a fost încălcată.

Slovacia a introdus o acțiune în justiție împotriva deciziei UE din 26 ianuarie, care reglementează eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești și pregătirile pentru încetarea importurilor de petrol rusesc. Acest lucru a fost anunțat pe rețelele de socializare de către ministrul justiției din Slovacia, Boris Susko, potrivit UNN.

„A fost introdusă o acțiune în anulare în numele Republicii Slovace, în temeiul articolului 263 din TFUE, împotriva Regulamentului (UE) 2026/261 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 26 ianuarie 2026. Acesta este regulamentul care reglementează eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia și pregătirea pentru încetarea importurilor de petrol din Rusia”, a scris Susko.

„Depunem acțiunea în justiție deoarece punem la îndoială temeiul juridic pe care s-a bazat această decizie. Regulamentul a fost aprobat ca măsură de politică comercială cu majoritate calificată, deși, prin natura sa, este o decizie cu elemente de sancțiune în domeniul politicii externe și de securitate, unde este necesară unanimitatea statelor membre”, a declarat ministrul slovac.

El susține că „o astfel de procedură ar putea perturba echilibrul de putere în Uniunea Europeană și ar putea slăbi pozițiile statelor membre în soluționarea problemelor fundamentale”.

„Considerăm că este important ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să analizeze această chestiune și să stabilească în mod clar dacă procedura de adoptare a acestui regulament a respectat normele UE”, a precizat Susko.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat pe 17 aprilie că acțiunea în justiție va fi pregătită și depusă la Curtea de Justiție a UE.

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Un bărbat a mers la medic 24 de ori într-un an înainte de a fi diagnosticat cu cancer. Ce s-a întâmplat la...
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe de Rapid! Revolta impresarului: „Să mă...
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Bogdan Andone a făcut anunțul momentului! Decizia luată de antrenorul lui FC Argeș, după ofertele primite
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Salariul pe care Laura Codruța Kovesi l-ar lua lunar de la EPPO. Fosta şefă DNA se ocupă de dosare de...
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj...
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
O vilă istorică de 1,7 milioane din centrul Bucurestiului este scoasă la vânzare. Proprietatea are 18 camere...